El Puerto celebra la Semana de San Sebastián con una procesión este domingo 25 en Vallealto

El Puerto vive estos días la Semana de San Sebastián, una cita que culminará este domingo 25 de enero con la tradicional procesión por las calles de Vallealto. La Concejalía de Fiestas, dirigida por David Calleja, colabora un año más con la parroquia de San Sebastián, ubicada en Giralda, 59, en la urbanización de Vallealto, para el desarrollo de los actos conmemorativos del patrón, cuya onomástica se celebró el pasado martes 20.

Los actos comenzaron con la conferencia 'Del anillo al final feliz', impartida por Diego Blanco Albarova, estudioso de la obra de J.R.R. Tolkien. Estos días se celebra el solemne triduo en honor a San Sebastián, hasta el sábado. El domingo las celebraciones arrancarán a las 11:00 horas con la misa solemne. Tras su finalización, se iniciará la procesión, que partirá a las 12:00 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, y estará acompañada por una banda durante todo su recorrido por el barrio. A partir de las 14:00 horas, la jornada concluirá con una convivencia parroquial con barra y tapas.

David Calleja ha querido felicitar a la comunidad parroquial por el auge que la celebración viene registrando en los últimos años y desea los mayores éxitos al propósito de construcción de una nueva iglesia, a cuyo objeto se desarrollan diversos actos en el transcurso de cada año.

Por su parte, el párroco de San Sebastián, Francisco Miguel Morales Varoni, ha agradecido la colaboración de la Concejalía de Fiestas para realzar el recorrido procesional, así como la cesión del paso por parte de la parroquia de Nuestra Señora de la O de Chipiona. El coordinador de capataces será José Manuel Cristo y jóvenes de distintas hermandades portuenses los encargados de portar la imagen.

Francisco Miguel Morales ha subrayado la relevancia histórica de esta devoción, recordando que, en 1525, durante una epidemia de peste, la población pidió la intercesión de San Sebastián. Tras cesar la enfermedad, el santo fue nombrado copatrono de la ciudad, consolidando una tradición que sigue viva cinco siglos después.