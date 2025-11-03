El Puerto celebra el éxito de la primera edición del Trail Sierra San Cristóbal, con más de 900 participantes

Este domingo se ha celebrado la primera edición del Trail Sierra San Cristóbal, organizada por Runnink y el Ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz.

La prueba ha superado todas las expectativas, reuniendo a más de 900 inscritos y ofreciendo tres modalidades: Trail Largo (21 km), Trail Corto (14 km) y una Caminata no competitiva (10 km).

El recorrido, íntegramente por la Sierra de San Cristóbal, ha permitido a corredores y caminantes disfrutar de tramos únicos y naturales, pasando por zonas emblemáticas como las cuevas cantera, Las Cumbres y los Depósitos de Agua, sin pisar asfalto en ningún momento. Los participantes han seguido las balizas rojas y blancas, que les han guiado a lo largo del trazado, contando además con la colaboración del Santa María Run Club, que ha apoyado en la organización, en los avituallamientos y como guía para garantizar energía, motivación y seguridad en todo momento.

La prueba ha atraído a inscritos no solo de Andalucía, sino de varios puntos de España, interesados en disfrutar de un recorrido que combina senderos, cuevas y panorámicas únicas del entorno natural de El Puerto de Santa María.

Además de superar todas las expectativas, la prueba tuvo que cerrar su inscripción varios meses antes del evento, debido a que se había alcanzado el número máximo de participantes, mostrando el gran interés que despierta este trail y consolidando la Sierra de San Cristóbal como un referente para los amantes del deporte al aire libre.

Durante la jornada, el concejal José Ignacio González ha destacado la importancia de este tipo de eventos para fomentar la actividad física, el deporte al aire libre y el disfrute del entorno natural: “Estamos muy satisfechos con la acogida de esta primera edición. La participación ha superado nuestras expectativas y demuestra que iniciativas como esta tienen un gran futuro en El Puerto de Santa María”, afirmó.

La entrega de dorsales se realizó entre las 08:00 y las 09:30 horas en la Cantera de la Sierra de San Cristóbal, mientras que las salidas comenzaron a las 09:30 para el Trail Largo, 10:00 para el Trail Corto y 10:15 para la Caminata. La jornada concluyó con la entrega de trofeos superadas las 13:00 horas.

En la categoría masculina, el podio quedó conformado por Cristian López Muñoz en primer lugar, seguido de Antonio Martín Romero en segunda posición y Pablo Clemente Carmona en tercera. En la categoría femenina, la primera posición fue para María Burgos Sánchez, seguida de Virginia Blanco Moreno en segunda y de Isabel López Gil en tercera.