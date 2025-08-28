El Puerto acogerá una ITV móvil para ciclomotores el 10 de septiembre en la explanada del Monasterio de La Victoria

Una dotación móvil de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se desplazará a la ciudad de El Puerto con el objetivo de facilitar a los usuarios de ciclomotores la revisión técnica obligatoria, sin necesidad de desplazarse a otros municipios para realizar este tipo de trámites.

Las unidades móviles para la ITV se instalarán en la explanada del Monasterio de La Victoria, junto a la estación de trenes, el próximo 10 de septiembre de 08:45 a 12:30 horas.

El teniente de alcalde de Seguridad y Policía Local del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Jesús Garay, recuerda la obligatoriedad y la necesidad de tener revisados los ciclomotores para evitar accidentes de circulación por fallos mecánicos. Además, cabe destacar que la ITV es un instrumento que redunda de forma muy positiva en la reducción de la contaminación acústica y la emisión de gases contaminantes nocivos para la salud y el medio ambiente.

Los ciclomotores están obligados a pasar la primera ITV a los tres años desde la fecha de matriculación inicial y las posteriores cada dos.

Las personas interesadas podrán solicitar cita previa a través de la web www.itvcita.com y a través del teléfono 959 999 999.