El Puerto acoge por tercer año las pruebas físicas de acceso a la Policía Nacional

El Puerto vuelve a ser sede de las oposiciones de ingreso a la Policía Nacional. Por tercer año consecutivo, la ciudad acoge las pruebas físicas de acceso a la Escala Básica, convirtiéndose nuevamente en punto de referencia para evaluar la agilidad, fuerza y resistencia de los aspirantes, requisitos indispensables para formar parte de la 42ª promoción de la Escala Básica.

Las pruebas se desarrollan en el Pabellón Municipal de Deportes Ramón Velázquez (interior) y en la Ciudad Deportiva Municipal Rafael Sánchez (exterior), desde este jueves 27 de noviembre hasta el miércoles de la próxima semana. Cada ejercicio es eliminatorio, debiendo superarse todos para continuar en el proceso selectivo.

En esta convocatoria se ofertan 2.764 plazas para alumnos y alumnas de la Escuela Nacional de Policía. De ellas, 553 están reservadas para militares profesionales de tropa y marinería con al menos cinco años de servicio, mientras que las 2.211 plazas restantes se cubrirán por oposición libre, acumulándose a estas las plazas reservadas que no sean cubiertas.

Además, mañana sábado 29 de noviembre el colegio Sagrado Corazón Vedruna acogerá el examen teórico para el ascenso a la Escala Ejecutiva.

El teniente de alcalde de Seguridad, Javier Bello, en nombre del equipo de Gobierno de Germán Beardo, agradece a la Dirección General de la Policía “la confianza depositada en El Puerto al elegirnos nuevamente como sede para el ingreso en la Policía Nacional, brindándonos una oportunidad destacada para posicionarnos como destino de oposiciones y procesos selectivos”.

“Con estas convocatorias, El Puerto continúa consolidando su posición en el mapa nacional de sedes de oposiciones, demostrando que está preparada para acoger grandes eventos deportivos, culturales y de ocio, al tiempo que contribuye a generar ingresos para la ciudad, dinamizando la hostelería y el sector servicios”, explican desde el Ayuntamiento.