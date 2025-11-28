El Puerto acoge este sábado 'Creaviva', el aclamado espectáculo flamenco de Rafaela Carrasco

La Concejalía de Cultura, como homenaje al Día Mundial del Flamenco, que se celebró hace unos días, ha programado para este sábado uno de los espectáculos más destacados del panorama flamenco actual: 'Creaviva', la última creación de la prestigiosa bailaora y coreógrafa sevillana Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza, galardonada y ovacionada en el pasado Festival de Jerez.

La representación tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, a las 20:00 horas, en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca, que se prepara para recibir una gran afluencia de público ante la expectación que ha generado la presencia de la reconocida artista.

En 'Creaviva' Rafaela Carrasco —en co-dirección escénica con Antonio Ruz— propone una exploración del universo que conforman las nueve Musas, concebidas como prismas de una misma joya ancestral y colectiva. A través de nueve piezas y nueve artes, el espectáculo transita por distintos lenguajes y emociones que, desde la esencia atemporal del flamenco, buscan su expresión, su contraste y su sentido.

El montaje pone especial énfasis en ese componente emocional que convierte el flamenco en un arte único, capaz de conectar al artista con un estado casi intangible de inspiración. En este viaje creativo participan cinco intérpretes de diferentes disciplinas, junto al dramaturgo y poeta Álvaro Tato, y los compositores Jesús Torres, Pablo Martín Jones y Antonio Campos, estableciendo un diálogo entre formas flamencas, ritmos del folklore tradicional y textos de la cultura grecolatina convertidos en coplas cantadas.

Rafaela Carrasco, figura esencial del flamenco contemporáneo desde la creación de su compañía en 2002, se caracteriza por su visión innovadora y su búsqueda constante de nuevos caminos estéticos. Su trayectoria incluye la dirección del Ballet Flamenco de Andalucía (2013–2016) y una prolífica actividad como coreógrafa, marcada por la investigación, la profundidad conceptual y el cuidado por la puesta en escena.

El dramaturgo Álvaro Tato, integrante de las compañías Ron Lalá y Ay Teatro, aporta a “Creaviva” su reconocida trayectoria, avalada por giras internacionales y premios como el Talía y los Max. Por su parte, el compositor y guitarrista Jesús Torres, con trabajos para el Ballet Nacional de España y la Compañía Andaluza de Danza, firma la composición y dirección musical, destacando por su capacidad para integrar la intención dramática de cada coreografía.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía y a visitantes a disfrutar de esta propuesta artística excepcional que rinde homenaje al flamenco desde una mirada contemporánea y profundamente poética.

Las localidades pueden adquirirse en la taquilla del teatro desde las 18:00 horas del sábado y en la web municipal.