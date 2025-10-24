El Puerto acoge este lunes un encuentro provincial de restauración ecológica

En el marco de un proyecto subvencionado por la Diputación de Cádiz, orientado al impulso de la sostenibilidad, la restauración ecológica y la economía verde en la provincia de Cádiz, la sede de la Fundación Osborne, en la portuense Bodega de Mora, acogerá este lunes uno de los encuentros empresariales que se celebrarán en los próximos días.

Estos encuentros reunirán a empresas, entidades y profesionales comprometidos con la innovación ambiental y la sostenibilidad territorial, y contarán con un desayuno de trabajo a base de productos ecológicos.

El proyecto 'Fomento de la alimentación ecológica y las zonas verdes ecosostenibles para la dinamización de la economía en la provincia de Cádiz', impulsado por la Asociación profesional española de la producción ecológica (Ecovalia) junto a Diputación de Cádiz, tiene como objetivo fortalecer la economía local a través de la sostenibilidad, la innovación y la certificación ecológica.

Esta iniciativa nace con la vocación de conectar empresas, instituciones y profesionales comprometidos con la producción ecológica, la restauración sostenible y la gestión responsable de las zonas verdes, alineándose con la Estrategia Europea 'De la Granja a la Mesa', la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos encuentro buscan promover la restauración ecológica y la gestión sostenible de las zonas verdes, fomentando el intercambio de experiencias, el networking y la creación de sinergias entre profesionales, empresas, administraciones locales y el sector Horeca.

El segundo encuentro previsto se celebrará en la finca La Almoraima, en Castellar de la Frontera, el próximo miércoles 29 de octubre.

Estos encuentros son una oportunidad única para aprender, conectar y liderar el cambio hacia una economía más verde y saludable, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Europea 'De la Granja a la Mesa'.