El PSOE de El Puerto dice que la querella por Pozos Dulces "ha sido una maniobra para ensuciar a personas honradas y honestas"

El PSOE de El Puerto ha mostrado su satisfacción por el archivo definitivo por parte de la Audiencia Provincial, al igual que el Juzgado de Instrucción n.º 5 de El Puerto, de la querella presentada por la constructora Gyocivil contra los cargos socialistas por la paralización del proyecto del parking de Pozos Dulces. Este archivo viene a dar la razón al PSOE, "quedando confirmado que se actuó por el bien general de El Puerto y rechazando de plano que hubiera habido apropiación de fondos públicos o malversación", destacan.

El secretario general de los socialistas portuenses, Ángel González, ha dado la enhorabuena a sus compañeros, destacando que “siempre tuvieron el apoyo de la agrupación, confiábamos en su inocencia y en que todo este proceso no ha sido más que una maniobra para ensuciar a personas honradas y honestas, como ha quedado demostrado”.

En cuanto a la sentencia, González ha subrayado que “deja absolutamente claro y sin posibilidad de duda alguna que David de la Encina, Silvia Valera y Francisco Lara actuaron por el bien de El Puerto, que no hubo malversación ni, por supuesto, apropiación de fondos públicos. Es una sentencia que ratifica lo que nosotros ya sabíamos pero que otros se afanaron en ensuciar, la buena labor que se ejerció en la gestión de Pozos Dulces, un proyecto fallido donde Germán Beardo ha enterrado 10 millones de euros de los portuenses, al tiempo que apunta a los periodos de gobierno del PP, tanto de Enrique Moresco como de Germán Beardo, por su nefasta gestión en este asunto”. Y recuerda que el proyecto de los parkings comenzó en 2012, siendo Germán Beardo consejero del PP en Impulsa.

Además, en la propia sentencia el juez se sorprende de que la denuncia presentada por Gyocivil, ahora adjudicataria de la obra del tanque de tormentas, solo se dirija al periodo de gobierno del PSOE, y que no quieran que se investiguen los años del PP, "cuando antes y después del gobierno socialista hubo dilaciones en el proyecto, que fue definitivamente enterrado por Germán Beardo ya como alcalde", recuerdan.

Desde el PSOE de El Puerto también han hecho referencia a "la intensa campaña de desprestigio llevada a cabo por el PP, teniendo como principal vocero a Javier Bello, quien no ha perdido ninguna oportunidad para descalificar y acusar a estas personas de una serie de delitos que ahora ha quedado demostrado que no ha sido así".

Por ello, añade Ángel González, “esperamos que ahora que la justicia se ha pronunciado, el PP y su vocero se apresuren a reconocer la honestidad de los socialistas y dejen de malmeter e insultar con sus continuas descalificaciones”, y añade que “seguramente exigirle ahora al señor Bello que se disculpe ante estas personas será demasiado para alguien como él que se lanza sin pudor alguno contra los demás”.