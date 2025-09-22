El PSOE portuense sigue reclamando una mayor actuación en mantenimiento urbano

El PSOE de El Puerto se ha hecho eco del malestar ciudadano por el lamentable estado que presenta la plaza Hermano Ignacio y ha girado visita a la misma para comprobar la dejadez, el abandono y la suciedad en las que está sumida la zona.

Los socialistas insisten en reclamar una mayor actuación en mantenimiento urbano por toda la ciudad, con especial incidencia y prioridad en aquellas zonas que se encuentran en un estado deplorable, “como es el caso de esta plaza, símbolo de la decadencia del gobierno de Germán Beardo, o la plaza Tula Ruiz Golluri, que son la máxima expresión de la dejadez política”, ha indicado el portavoz del PSOE, Ángel González.

Para el edil, “la plaza Hermano Ignacio es otro ejemplo más de la decadencia y la evidente falta de mantenimiento urbano que tienen nuestras barriadas después de seis años de gobierno de Germán Beardo, donde solo vemos estrategia de marketing electoral, pero ninguna actuación real que dé respuesta a nuestros vecinos y vecinas”.

En concreto, la plaza Hermano Ignacio, que colinda con un centro escolar y una residencia de personas mayores, se encuentra con falta de limpieza, de adecentamiento y de cuidados de las zonas verdes, además de problemas de seguridad, suponiendo un peligro para quienes transitan por allí.

“Son numerosos los socavones, las losas levantadas, el cableado eléctrico por fuera, las farolas rotas, la fuente sin funcionar llena de suciedad, etcétera, además de ser lugar elegido para los trapicheos y otras cuestiones, que hace necesaria la continua presencia de Policía para evitar episodios de inseguridad”, ha señalado González, quien reclama que “se escuche a los vecinos y se atiendan sus necesidades, y todo ese dinero que ahora dice Beardo que el Ayuntamiento tiene, revierta de verdad en mejores servicios públicos como un mantenimiento urbano adecuado e integral que mejore la calidad de vida de los portuenses”.