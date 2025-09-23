El PSOE portuense denuncia el estado de abandono de los edificios municipales

El PSOE de El Puerto ha denunciado el lamentable estado de abandono en el que se encuentran algunos edificios municipales, especialmente la sala de prensa y la planta sótano del edificio de la plaza Peral, "donde es habitual encontrar techos rotos, cableado fuera, suelos rotos, agua estancada, humedad en las paredes, etcétera, presentando una imagen deplorable de abandono y dejadez".

Así se ha pronunciado la concejala socialista Saray Sánchez tras comprobar el estado de las dependencias municipales, que “presentan una imagen lamentable que demuestra el más absoluto desinterés por parte del gobierno local”.

Saray Sánchez ha destacado que “el caso de la sala de prensa del Ayuntamiento, ubicada en el sótano, es absolutamente alarmante, pues a las humedades de las paredes se suma que la tarima del suelo está levantada, creando además grandes charcos de agua estancada, con lo que poco a poco se va deteriorando más”.

Además, se da la circunstancia de que en esa sala se han hecho eventos para menores y personas con discapacidad, pero como lamenta la edil “esto es algo que poco parece importarle a Germán Beardo, quien sí corrió a gastarse más de 3.000 euros en una pared para Alcaldía”.

Frente a ello, en los bajos de Peral, hay también los techos rotos con el cableado y la instalación para el aire acondicionado por fuera, "dando una imagen tercermundista", dice la edil. Como sostiene Saray Sánchez “es evidente que Germán Beardo no tiene solo abandonadas las calles y los barrios de El Puerto, sino también los edificios municipales. Desde el PSOE seguiremos denunciando el abandono y la dejadez de este gobierno de mayoría absoluta, solo preocupado por su autobombo, y seguiremos defendiendo los intereses de los portuenses”, ha finalizado la edil.