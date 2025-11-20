El PSOE portuense convoca un videofórum para reivindicar el 25N

El PSOE de El Puerto celebrará el próximo lunes un videofórum con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El acto, que tiene carácter abierto, consistirá en la emisión de cortometrajes donde se visibilizan episodios de sometimiento, de control y de la escalada de la violencia en la pareja en torno a los cuales se debatirá, se cambiarán impresiones y se compartirán opiniones sobre distintas situaciones en las que se da violencia de género.

Organizado por la secretaría de Igualdad de la comisión ejecutiva municipal a cargo de Mª Eugenia Lara, contará con la participación del secretario general del PSOE portuense, Ángel González, y con la intervención de Silvia Valera, asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer, quien informará de los recursos con los que cuentan las víctimas ante situaciones de maltrato.

Mª Eugenia Lara ha animado a asistir a este evento recordando la importancia de seguir reivindicando la lucha contra la violencia hacia la mujer, destacando que “ante quienes niegan la violencia de género, recortan recursos y culpabilizan a las víctimas, sigue siendo imprescindible reivindicar la lucha, los avances conseguidos y blindar los derechos de las víctimas, no podemos dejarnos llevar por el negacionismo ni por el derrotismo”.

La también concejala señala que “este acto responde a nuestro compromiso por la eliminación de la violencia machista y, de manera especial, a nuestro compromiso con las víctimas. Nuestro objetivo es visibilizar las diferentes situaciones y hacer ver que no es tan fácil salir del entorno de violencia ni darse cuenta a tiempo de lo que está sucediendo”.