El PSOE portuense celebró un videofórum sobre la violencia de género

Con motivo del 25N, la sede local del PSOE acogió un videofórum sobre violencia de género. Un encuentro donde se visionaron cuatro cortometrajes en torno a los cuales se abrió un coloquio muy participativo, donde se abordaron los primeros signos de control en las parejas más jóvenes y la escalada de violencia a la que se ve sometida la mujer, las situaciones menos visibles pero que también constituyen violencia machista, así como los recursos con los que cuentan las mujeres víctimas de maltrato y sus hijos e hijas.

El secretario general, Ángel González, abrió el acto dando paso a Mª Eugenia Lara, secretaria de Igualdad de la comisión ejecutiva municipal, y a Silvia Valera, asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer, quien condujo el debate aportando su experiencia y conocimientos como experta en la materia.