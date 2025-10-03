El PSOE logra sacar adelante el arreglo de La Puntilla, la plaza Hermano Ignacio y el centro histórico

El grupo socialista ha mostrado su satisfacción por el desarrollo del pleno de este viernes, donde se han conseguido sacar adelante las diferentes propuestas del PSOE en las que solicitaban el arreglo y adecentamiento de la explanada de La Puntilla y el espigón, el arreglo de la plaza Hermano Ignacio y una serie de actuaciones para reforzar la limpieza y la seguridad en el centro de la ciudad ante el fomento del turismo incontrolado.

Lamentando que PP y Vox no hayan querido dar su apoyo a la moción que solicitaba el respaldo a la declaración de los 2 estados en el conflicto de Israel, en clave local, el portavoz del grupo, Ángel González, ha asegurado que “dejando a un lado el rechazo de la derecha a reconocer el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza, tenemos que poner en valor que los asuntos de índole local hayan salido aprobados, porque de lo que se trata es de ser el altavoz de los portuenses ante sus demandas y necesidades”.

El edil destaca que “nos congratulamos de que la propuesta para el adecentamiento del entorno de la explanada de La Puntilla y su espigón haya salido adelante, habiéndose aprobado que el gobierno local negocie con la APBC una alternativa para los pescadores, a quienes han prohibido el uso del espigón como hasta ahora venían haciendo”.

También ha indicado González que “otra noticia positiva para El Puerto es que se hayan aprobado las medidas propuestas por el PSOE para paliar los efectos del llamado turismo de botellón en el centro de la ciudad. De manera que debe ponerse en marcha un Plan Especial de Atención al centro histórico, con especial incidencia en verano; incluir en la Junta Local de Seguridad esta cuestión para que se implanten medidas coordenadas; así como prestar servicios públicos básicos como baños públicos, papeleras, limpieza diaria, entre otros”.

Por último, y tras años de abandono y dejadez, se ha conseguido también el apoyo para el arreglo de la plaza Hermano Ignacio que presenta un estado deplorable, que impide su uso y disfrute por parte de los vecinos y vecinas de la zona, ya que como ha indicado González “su estado es lamentable y peligroso, y no puede continuar así, por eso nos alegramos de que se haya aprobado esta moción cuyo objetivo es que se lleve a cabo una actuación urgente en cuanto a mantenimiento urbano, limpieza de residuos, limpieza y mantenimiento de zonas verdes, etcétera, así como que se establezca un plan de mantenimiento periódico de la plaza”.