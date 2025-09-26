El PSOE lleva a pleno el problema de la inseguridad en el centro de El Puerto

El PSOE de El Puerto trasladará al pleno de la próxima semana la situación por la que están pasando los residentes del centro de la ciudad, "desde que el equipo de gobierno se ha dedicado a fomentar un turismo de botellón y fiesta, cuyas consecuencias están siendo nefastas para la ciudad y, en concreto, para su centro histórico", señalan.

Según refieren los propios residentes “se sienten indefensos simplemente por vivir en una zona donde se ha priorizado un turismo de botellón, donde la falta de limpieza provoca insalubridad constante y los gritos y las peleas no permiten el descanso. A lo que se suma la falta de presencia policial continua, la falta de baños públicos, la falta de control de terrazas o la falta de inspección de las licencias, provocando una situación difícil de soportar”, ha explicado el portavoz socialista Ángel González, quien ha decidido proponer al gobierno local una serie de medidas para paliar estas nefastas consecuencias.

En la iniciativa que se abordará el próximo día 3 de octubre el PSOE insta al equipo de gobierno a que establezca un Plan Especial de Atención al centro histórico, con especial incidencia en verano, que es cuando más desmanes se producen por la afluencia turística. A que se trate y coordine en una Junta Local de Seguridad esta cuestión, entre otras de especial interés, así como a que se presten servicios públicos básicos como baños públicos, papeleras, limpieza diaria, entre otros, que minimicen los perjuicios para los residentes del centro.

Como ha explicado Ángel González “con esta propuesta pretendemos mejorar la calidad de vida de los residentes en el centro, que se sienten indefensos y especialmente perjudicados por la apuesta de Beardo por un turismo tan cutre”.