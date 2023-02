El PSOE denuncia que los proveedores del Ayuntamiento tardan en cobrar casi 10 meses

El candidato socialista a la Alcaldía, David de la Encina, ha denunciado "el caos en el que se encuentra el Ayuntamiento con Germán Beardo, cuya incapacidad para gestionar sitúa ya el periodo medio de pago en 298 días, como indica el último Informe de la Intervención Municipal".

“Nos parece un auténtico despropósito lo que está sucediendo en el ayuntamiento bajo el gobierno de Germán Beardo, con quien los proveedores están tardando en cobrar sus facturas casi 300 días”, ha señalado De la Encina, quien destaca que “son numerosos los escritos que se reciben en el Registro Municipal de empresarios que renuncian a trabajar con el Ayuntamiento y que reclaman el pago de sus facturas y de los intereses de demora. Proveedores que se llevan meses y meses esperando a cobrar sus facturas por los servicios o productos despachados al Ayuntamiento”.

Desde el PSOE recuerdan que la ley obliga a las administraciones a pagar en 30 días, y que, como máximo se permiten demoras hasta 90 días, pero con el pago de intereses.

“Sin embargo, el gobierno de Beardo está llevando al esperpento de hacer esperar a los empresarios 300 días para cobrar una factura”, indica De la Encina quien añade que “luego se jacta el alcalde de reducir la deuda, pero lo que no cuenta es que lo hace por no invertir, por no ejecutar los presupuestos. Por dejar hasta 83 millones de euros de remanente sin gastar. Y, eso no es una buena gestión. Eso es la confirmación del desastre y de la incapacidad de Germán Beardo para gestionar correctamente en tiempo y forma los presupuestos, los impuestos y el pago de lo que debe ser un ayuntamiento eficaz y eficiente”.

Como concluye el alcaldable “con el PP todo ha ido a peor, con Beardo el área Económica se ha convertido un auténtico caos, y ello pese al esfuerzo de los profesionales que allí trabajan”.