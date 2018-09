Las protectoras se oponen al traslado de los gatos de Durango

Los más de 40 gatos que habitan en el patio de la barriada de Durango se quedan. A pesar de las quejas que los vecinos de la zona hicieron llegar a este medio la semana pasada, las protectoras de animales (concretamente Gatos de El Puerto), se opone rotundamente a que los felinos sean trasladados de lugar. Según explica María del Carmen Heredia, presidenta de dicha protectora, los gatos fueron llevados hasta allí hace aproximadamente siete años por los propios vecinos de la zona, para acabar con las ratas que había en el solar. "Soltaron a los animales sin ningún tipo de control y se han reproducido. Ahora que el problema ya está resuelto, los gatos sobran y los matan. Eso es un delito", explicaba la presidenta haciendo referencia a uno de los episodios donde uno de los vecinos de la zona, harto de la situación, colocó veneno. El resultado fueron diez gatos muertos, protestas por parte de las asociaciones y protectoras y denuncias.

No obstante, si en algo están de acuerdo ambas partes es en que la situación no puede continuar así. En el caso de los animalistas, la solución adecuada sería la castración, para así poder evitar la reproducción descontrolada. "Un gato callejero no vive más de tres o cuatro años", explica María del Carmen. "Así, con las camadas controladas, la situación no se desbordaría". En cuanto a la posibilidad de trasladar los gatos a otra localización, la presidenta muestra tajante su disconformidad. "Los gatos son animales tremendamente territoriales y no pueden cambiarse de lugar así como así", explica María del Carmen, quien asegura que se encuentra en trámites con el Ayuntamiento para firmar un convenio donde se establezcan cuidadores y voluntarios encargados de mantener y controlar dichas colonias urbanas..