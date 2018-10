Hasta 63 propuestas pasan el filtro técnico tras la asamblea de Presupuestos Participativos

Un total de 63 propuestas ciudadanas pasarán a votación popular tras los estudios e informes de viabilidad realizados por el personal técnico de las áreas municipales del Ayuntamiento. Así se dio a conocer este miércoles durante la Asamblea de Viabilidad de Presupuestos Participativos celebrada en el centro cívico Augusto Tolón. En los próximos días se abrirá el plazo para la votación online de las propuestas, y ya el mes de noviembre, en concreto los días 27,28 y 29, se celebrarán las asambleas de zona para las votaciones presenciales.

Los informes técnicos de las distintas propuestas pueden consultarse ya en la página web del Ayuntamiento a través del apartado de Participación Ciudadana, en el siguiente enlace http://www.elpuertodesantamaria.es/contenido/819/17081/presupuestos-2019#content_pos.

La concejala de Participación Ciudadana, Matilde Roselló del Castillo, ha querido agradecer a los técnicos “el trabajo realizado y el enorme esfuerzo que han hecho durante estos meses” para sacar adelante los informes. También agradeció la concejala la participación durante la jornada de ayer en la Asamblea de Viabilidad, “siendo así partícipes del proceso de los Presupuestos Participativos y otorgando con esta participación un plus de calidad a esta herramienta que pretende empoderar a nuestras vecinas y nuestros vecinos en la toma de decisiones además de estrechar relaciones entre la administración y la ciudadanía”. El encuentro celebrado el miércoles tenía como objetivo explicar, en concreto, las propuestas que no son viables por diferentes cuestiones, “bien porque ya están contempladas en otras partidas o bien porque superan el importe mínimo establecido en el auto reglamento; o porque la acción no es competencia municipal”, según apunta la concejala Matilde Roselló del Castillo.

La responsable municipal asegura que “seguimos dando pasos, reforzando un proceso que a pesar de las dificultades que encuentra por el camino está suponiendo un cambio de rumbo en las políticas de participación, ahora más directa y con vinculación a la hora de poner en marcha los proyectos presentados por la ciudadanía que buscan mejorar nuestra ciudad y sobre todo el interés de la mayoría”.

En los próximos días se facilitará un enlace en el que aparecerán clasificadas las propuestas que finalmente pasan a votación popular. También las que siendo de coste cero serán asumidas por el Ayuntamiento y aquellas que suponen un 1 por ciento del Presupuesto Participativo que también serán asumidas directamente por el gobierno local.