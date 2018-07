El programa de mayores del Barrio Alto se asegura cuatro años más

A pesar de los rumores, las clases y actividades para los usuarios del programa de mayores del Barrio Alto estarán garantizadas durante los próximos cuatro años. Así lo han asegurado el alcalde, David de la Encina y el concejal de Economía, Antonio Fernández durante la clausura de este programa que ha tenido lugar esta semana en el palacio de Purullena.

Según explicaron ambos dirigentes , la actividad continuará en los próximos cursos gracias a los fondos municipales de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). "Antes de hablar de lo que habéis hecho este año, es importante aclarar que el próximo curso está garantizado gracias a la financiación del Ayuntamiento a través de los fondos EDUSI y que se va a prolongar durante cuatro años más", explicó Fernández haciendo referencia al próximo curso, que comenzará el próximo noviembre. Así mismo, Fernández quiso felicitar a todos los alumnos que participan en este programa ya que, tal y como él mismo dijo, "vuestra vitalidad es un ejemplo para mucho de nosotros".

Para el próximo curso se impartirán clases de lectura, ordenadores, gimnasia e inglés

Tras esta primera intervención tomó la palabra el alcalde, David de la Encina, quien quiso igualmente agradecer a todos los participantes porque "porque sois un ejemplo", declaró De la Encina. "Sois personas que os merecéis un reconocimiento de toda la sociedad, porque habéis trabajado muy duro en los años difíciles y ahora, cuando llega la edad de jubilarse, tenéis que seguir echando una mano a vuestro hijos y nietos; y, aún así, sois un ejemplo disfrutando de estos talleres y de esta familia que representan estas trabajadoras y todas las compañeras", concluyó el alcalde.

En este sentido sí es cierto que hay que reconocer la fuerza y empuje que mantiene este colectivo a pesar de su edad. Hace un par de meses, cuando saltaron las alarmas sobre la suspensión de este programa, no dudaron ni un momento en movilizarse y reunirse con las autoridades para esclarecer este tema. Así, de esta manera, se han asegurado para el próximo año continuar con las distintas actividades que se llevan a cabo, como por ejemplo clases de lectura y escritura, gimnasia, actividades de reciclaje, clases de inglés o de ordenador. "Yo estoy contentísima", explica María Rodríguez, una de las usuarias de las clases de gimnasia. "Los dolores no me los quita nadie, pero desde que voy a estas clases me encuentro muy ágil y mucho mejor", explica mientras hace referencia al colegio (nombre con el que coloquialmente lo denomina ella).

Por último, para finalizar el acto, se procedió a la entrega de diplomas. Tras el reconocimiento se continuó la fiesta con un ágape y una convivencia en el propio palacio de Purullena, donde la alegría y la fiesta dieron para mucho.