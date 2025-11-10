El profesor Paulo Gatica presenta su libro de aforismos ‘Lapidaria’ en El Puerto

El autor portuense Paulo Gatica presentará este miércoles su libro de aforismos ‘Lapidaria’. Se trata de uno de los especialistas que mejor conoce el aforismo actual en lengua española, dando el salto desde la reflexión teórica y la crítica o el comentario de texto a la creación aforística propiamente dicha.

La presentación será este miércoles en la Sala Mudéjar del Palacio Araníbar, a partir de las 20:00 horas.

Paulo Gatica es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en Literatura española e hispanoamericana po la Universidad de Salamanca, en 2017, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado.

Las líneas fundamentales de su trayectoria investigadora son las formas breves, las literaturas hispánicas contemporáneas y la cibercultura. Es autor de más de sesenta trabajos en revistas y editoriales de prestigio. Entre sus publicaciones destacan el libro ‘El aforismo hispánico en la encrucijada digital: debates y perspectivas’ (Peter Lang, 2024), el número monográfico ‘Literatura y redes sociales’ (Ínsula, 2022) o el volumen ‘Performatividades contemporáneas: teatro, cine y nuevos medios’ (Visor, 2021).

‘Lapidaria’ (Trea, 2023) es su primera incursión creativa en la escritura aforística. El autor ha dado cursos y seminarios en universidades de España, México, Alemania, Hungría, Italia y Francia.

El conocimiento teórico y la reflexión continuada sobre el género no han anulado la capacidad creativa del autor, sino que, por el contrario, la han enriquecido y han dotado a su escritura de una sabia autoconciencia que confiere a sus textos un espesor y una densidad singulares.

Como explica el crítico José Ramón González “los aforismos de Paulo Gatica son breves, pero complejos, y exigen del lector un doble o un triple movimiento interpretativo. Lo aparente —lo que revela esa primera lectura— oculta muy a menudo una red de sentidos adicionales que requiere y exige nuevas relecturas”.

En uno de sus textos afirma que “el aforismo, cuando acierta, da en el blanco como mínimo dos veces”, y como añade el crítico “hará muy bien el lector en no olvidar este principio, porque a él se pliegan muchos de los textos a los que ha de enfrentarse en este luminoso libro”.

Esta presentación se enmarca en la Feria del Libro que arranca esta semana en El Puerto, y que será inaugurada el miércoles 12 de noviembre a las 18:00 horas por el escritor Felipe Benítez Reyes en el Castillo de San Marcos.