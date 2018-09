"Esto es un problema estructural y su solución depende de la ciudad al completo"

"Es cierto que existe un problema que viene desde hace mucho tiempo. La cuestión es ver qué solución le ponemos. Aquí en este punto entra la ciudad entera". Con esta declaraciones José Luis Bueno, concejal de Comercio, asume la realidad y demuestra que es consciente de la situación. No obstante, esto no ha sido suficiente y distintas plataformas, como Revive El Puerto, han mostrado su disconformidad y molestia con el Ayuntamiento. Tampoco se puede decir que Bueno esté mirando a otro lado, pero sí es cierto que en este punto el concejal es tajante al afirmar que "la solución pasa por la ciudad al completo, desde las concejalías, hasta la propia ciudadanía, quien debe colaborar más con los pequeños establecimientos", explicaba. "Desde Comercio ponemos soluciones que son la promoción y la organización de eventos y actos, pero somos conscientes que esto va más allá", declaraba el concejal, quien asegura que por el momento, la Concejalía, apuesta por un modelo comercial a caballo entre los pequeños comercios y las grandes superficies de firmas.

El próximo paso que se dará en la búsqueda de soluciones será la creación de una Mesa de Trabajo. El objetivo de dicho foro, propuesto el pasado mes de abril por el Centro Comercial Abierto (CCA), consiste en asesorar al titular de la Concejalía y analizar con todos los agentes (estén representados o no en una entidad u órgano privado o público), asuntos de interés en los que el sector no se ven directamente representados dentro del Consejo Local de Comercio. Los trece candidatos que formarán este órgano serán consensuados por el Consejo Local de Comercio el próximo 4 de octubre. Tendrán que ser profesionales de reconocido prestigio y con peso en el sector comercial de la ciudad, y deberán estar también representadas todas las zonas de la ciudad y los diferentes gremios. "Tenemos que trabajar duro. Esto no se va a solucionar ni en uno, ni dos ni en cuatro años", aseguraba Bueno.