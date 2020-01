La falta de Presupuesto obliga al Ayuntamiento a modificar el Plan de Ajuste para 2020

Ha pasado ya casi un mes desde el inicio del año y la ciudad sigue sin Presupuesto Municipal para 2020. La falta de este imprescindible documento ha obligado este viernes en un pleno extraordinario a modificar el Plan de Ajuste de 2020 para que se ajuste al presupuesto 2018, que se encuentra en vigor y está actualmente prorrogado. Aunque la operación ha salido adelante (con la abstención de PSOE y Adelante), la mayor parte de los grupos de oposición la han criticado, atribuyéndola a la falta de Presupuestos para el año en curso. La operación obliga a aumentar los gastos en 18 millones de euros y disminuir algunas partidas, afectando a 27 millones de euros, es decir una cuarta parte del presupuesto prorrogado de 2018 (en vigor aún) que asciende a 98 millones de euros.

Aunque no haya sido fácil para la oposición, esta importante operación ha salido adelante, ya que en caso contrario hubiera supuesto importantes perjuicios para la gestión económica de El Puerto y su Ayuntamiento. Pese a la trascendencia de lo que se debatía, el tono del pleno extraordinario fue bastante moderado, evitándose cualquier debate bronco, a pesar de que la comisión informativa se celebró tan sólo media hora antes del inicio de la sesión. El encargado de presentar el punto fue el concejal de Economía y Hacienda del PP, Javier Bello.

El concejal no adscrito, Javier Botella, abrió el turno de réplica criticando que no haya todavía Presupuesto Municipal, ni siquiera un borrador, e instó al equipo de Gobierno a ponerse a trabajar para elaborarlo, sobre todo teniendo en cuenta que tendrá que sacarlo adelante estando en minoría.

Por parte de Vox, la concejala Leocadia Benavente, aseguró que no ha habido esfuerzos por el gobierno local para tener el Presupuesto, lo que ha provocado que ahora se tenga que modificar el Plan de Ajuste. Además, criticó al equipo de Gobierno por no aportar asuntos de gestión para la ciudad en los plenos. La concejala manifestó que ya tiene ganas de que esté el Presupuesto de 2020 "para ver si da cumplimiento a la necesidades de nuestro Ayuntamiento, que evidentemente son distintas a las de 2018". Explicó por último que ya se han producido más de 50 modificaciones de créditos, pero muchas de ellas no aparecen en el portal de transparencia municipal, cuya actualización exigió.

El portavoz de Adelante El Puerto, José Luis Bueno, advirtió por su parte que la modificación del Plan de Ajuste que se llevaba a aprobación era "de gran calado", llegando a calificarla en sí misma de "mini presupuesto" y ofreció cifras (afecta a una cuarta parte del presupuesto prorrogado de 2018, que era de 98 millones de euros). Su tono fue muy medido, agradeciendo al concejal Javier Bello que mantuviera también ese perfil, y subrayó que la oposición "lleva ya siete meses siendo muy dialogante y realizando una oposición responsable".

El concejal pidió que se celebre ya una reunión para comenzar a trabajar en el Presupuesto de 2020, y advirtió al concejal de Economía que en caso de que ellos no convoquen la reunión, Adelante presentará una propuesta de borrador.

El concejal de Economía Javier Bello adelantó que el presupuesto se consensuará con la oposición y replicó a Vox que el Gobierno local está haciendo esfuerzos para tenerlo "lo antes posible, pero sin personal en el área Económica no podemos tener un presupuesto", manifestó. A esto, Benavente replicó que se están realizando muchos gastos y que el dinero de esos gastos "se podría destinar a áreas donde realmente hace falta". En cuanto a la propuesta de José Luis Bueno, Javier Bello replicó que "si quiere presentar un borrador con medidas comunistas y de Podemos no voy a llevarlo a cabo".

El PSOE por su parte, con un tono más resolutivo, considera que el equipo de gobierno de PP y CS "adolece de una absoluta falta de capacidad, lo que demuestra con la modificación del Plan de Ajuste elevada a pleno". El concejal y diputado provincial David de la Encina señaló que "son 7 meses los que llevan en el gobierno. Estuvieron prometiendo soluciones durante la campaña y precampaña electoral, pero estamos ya terminando enero y no hay nada de lo prometido”.

Una de las principales promesas y soluciones del PP y CS en su campaña electoral, recordó el anterior alcalde, "era tener un presupuesto en tiempo y forma, el cual entraría en vigor el 1 de enero. Sin embargo, ahora no encontramos nada de lo prometido”.

David de la Encina recordó que "la ley habla de aprobar los presupuestos antes del 1 de enero. Pero ya estamos llegando a febrero y ni siquiera los han presentado. Por tanto, aquí no habrá presupuestos del PP y CS al menos hasta mayo”.

Por ello insistió en que “no estamos dispuestos a permitir a quien prometió soluciones que se mantenga con parches. A estas alturas son evidentes las mentiras e incumplimientos. Lo de hoy, además de un trágala, es la confirmación del bluf en que consistió la campaña de autobombo y vídeos de promesas del PP. Y parece lamentable la condición de muletilla que ha asumido sin rechistar Curro Martínez”.

El PSOE no obstante votó en el pleno "con altura de miras, ya que no ha querido paralizar la ciudad. Aunque el PP y CS se merecían que hubiéramos votado que no. Hemos demostrado que estamos por encima de la confrontación y el bloqueo. Los socialistas sabemos anteponer el beneficio para la ciudad antes que el voto negativo con el que ellos nos bloquearon durante 4 años”, concluyó David de la Encina.

Finalmente, el PP, Ciudadanos, Vox y el grupo Mixto votaron a favor de la moción, mientras el PSOE y Adelante El Puerto se abstuvieron.

En cuanto a la elaboración del Presupuesto 2020, el alcalde Germán Beardo adelantó que habrá una reunión con los portavoces municipales para explicarles las líneas principales del nuevo documento y el concejal de Economía convocará a dichos portavoces para iniciar una ronda de contactos. El alcalde manifestó que ya se está trabajando en elaborar el nuevo presupuesto, "con muchas necesidades, porque ya saben como está la casa (el Ayuntamiento), en cuanto a recursos humanos".

En el mismo pleno se aprobó, por unanimidad, la modificación de créditos para que se puedan construir los accesos al nuevo centro de salud de la Zona Norte y continuar la rehabilitación de El Hospitalito. El PSOE rechazó el tono triunfalista con que ha vendido el PP este asunto y recordó que esta cuestión "no es más que un mero ajuste, resolver la caducidad de un paso que al vencer el presupuesto de 2019 hay que volver a aprobar".

El alcalde cerró las intervenciones, dando las gracias a Milagros Muñoz, presidenta de la Flave, por su gestión, y adelantó que la mesa de contratación para adjudicar la obra de los nuevos viales del centro de salud se reunirá el próximo día 28.