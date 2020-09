"El estudio presentado incrementaría aún más el déficit del servicio"

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha rechazado el estudio de viabilidad económica y financiera sobre la concesión de servicio de autobuses urbanos por falta de datos y consenso con los agentes implicados.

El documento, presentado en el Pleno Extraordinario de este jueves por el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, ha contado con los votos en contra de la oposición al completo por lo que su aprobación no ha salido adelante.

La concejal de Vox en el Ayuntamiento, Leocadia Benavente, ha alegado que “este contrato le costará a los ciudadanos 3 millones de euros de subvención fija todos los años, lo que supone un 3% de todo el presupuesto municipal. Un presupuesto que se desangra por las contratas”, afirma.

Asimismo, Benavente considera que “si este servicio público ya es deficitario, lo que no debe hacer el equipo de gobierno es incrementar aún más ese déficit pasando de 2,4 millones a 3 millones de euros”.

Para Vox El Puerto, lo que ha presentado el equipo de gobierno es más bien “un estudio de inviabilidad” basado en la “falta de eficiencia”. Cabe recordar que, ya en octubre de 2019, Vox el Puerto solicitaba a los responsables municipales este estudio de viabilidad sobre las líneas de autobuses urbanas, y no ha sido hasta casi un año después cuando lo han presentado.

“El pliego no se ha trabajado, se trae lo mismo que se lleva trabajando desde hace 20 años, al igual que ha ocurrido con muchos otros, no está adaptado al siglo XXI y no da solución a las quejas de los ciudadanos”, añade Benavente.

Por todo ello, desde el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento portuense se propone como alternativa "la elaboración de un nuevo planteamiento del contrato a menos años, con menos gasto y teniendo en cuenta las inminentes jubilaciones de varios empleados del servicio público".