El presidente de Diputación le saca los colores al PP por culpa de Beardo

Tres de tres. Desde que el Partido Popular designara al alcalde de El Puerto, Germán Beardo, portavoz adjunto de su grupo en la Diputación Provincial, el regidor portuense no ha ido ni una sola vez al pleno de la institución.

El nombramiento se hizo efectivo el pasado mes de septiembre, aparejado a una sustanciosa subida de sueldo de 17.000 euros, y Beardo no ha asistido ni al pleno de octubre ni al de noviembre. pero es que tampoco ha hecho acto de presencia en el pleno de este lunes, en el que se han aprobado los presupuestos de la Diputación.

La situación es ya tan clamorosa que hasta el presidente de la institución provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, le ha dado un tirón de orejas al portavoz popular Juancho Ortiz cuando este se quejaba de que el presupuesto estaba inflado. "Aquí lo único que hay inflado es el número de portavoces, que pagamos siete, uno por cada grupo, y hay uno nunca aparece", dijo en clara referencia al alcalde de El Puerto.

Por lo que se ve, Beardo está ahora únicamente centrado en mantener la Alcaldía portuense, cuando ya se acerca la campaña para las municipales y hay que hacer méritos. Ser alcalde requiere tiempo y esfuerzo y por eso no se entiende que el regidor portuense haya aceptado ser portavoz adjunto del PP con dedicación exclusiva, cuando a las claras se ve que no tiene tiempo para la Diputación. No solo no hace acto de presencia sino que ningunea a la institución provincial cada vez que puede, como en la última nota de prensa hecha pública sobre las inversiones destinadas al Ayuntamiento portuense dentro del Plan Invierte, en la que no se citaba para nada a la Diputación, que es la que aporta el dinero, nada menos que 890.000 euros.

Parece que el interés del alcalde portuense por la Diputación se limita a poder cobrar a final de mes un sueldo bastante más sustancioso que el de regidor municipal, ya que ha pasado de cobrar 47.933,56 euros brutos al año a percibir 64.587 euros brutos, una cantidad nada desdeñable, sobre todo si se tiene en cuenta el nulo esfuerzo que le supone.