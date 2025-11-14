Presentado el cartel de la V Pasarela Puerto Flamenco
Se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2026 en el Monasterio de la Victoria
Las academias de baile portuenses celebrarán el Día Internacional del Flamenco bailando en el Parque de la Victoria
Este jueves se presentó el cartel oficial de la quinta edición de la Pasarela Puerto Flamenco, que se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2026 en el Monasterio de la Victoria.
El acto comenzó con un agradecimiento al concejal de Fiestas y Comercio, David Calleja, quien un año más muestra su apoyo y respaldo a esta cita con la moda flamenca. Seguidamente, intervino Olga de Navas, concejala de Turismo, que destacó la importancia de la pasarela para la promoción turística y comercial de El Puerto de Santa María, subrayando su valor como escaparate cultural que atrae visitantes y dinamiza la economía local.
A continuación, las bailaoras de la Academia de Baile de Carmen Morales ofrecieron una actuación llena de arte y compás que dio paso al momento más esperado de la tarde: el descubrimiento del cartel de esta quinta edición.
El cartel está inspirado en la Bahía gaditana, con El Puerto de Santa María y sus playas como epicentro. La fotografía original, obra de Juan Máximo, fue realizada en la playa de la Muralla y posteriormente interpretada por CRQ Visual, a partir de una idea de los diseñadores PECA y Claudia Bautista. El resultado es una obra que fusiona la luz, el mar y el arte flamenco, reflejando la esencia de El Puerto y su espíritu creativo.
Durante la presentación, las modelos que acompañaron el cartel pertenecen a CBC Eventos y Comunicación y lucieron trajes de PECA, diseñadores de El Puerto, poniendo en valor el talento y la artesanía locales.
Además, en el acto se anunció que la pasarela mantiene su carácter colaborativo y benéfico, en esta edición con la Asociación de Autismo del Puerto, destacando el compromiso social del evento junto a su proyección cultural.
En su intervención Claudia Bautista, directora de la Pasarela Puerto Flamenco, destacó que “esta pasarela sigue creciendo año tras año, y en esta quinta edición hemos logrado su consagración”, resaltando el compromiso con el arte, la cultura, el comercio portuense y la responsabilidad social.
La V Pasarela Puerto Flamenco contará con tres jornadas dedicadas a la moda flamenca, con desfiles de diseñadores consagrados y nuevos talentos emergentes, actuaciones en directo y una cuidada puesta en escena que une tradición, arte y modernidad, reafirmando a El Puerto de Santa María como referente en la provincia.
