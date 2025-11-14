Presentado el cartel de la V Pasarela Puerto Flamenco

Este jueves se presentó el cartel oficial de la quinta edición de la Pasarela Puerto Flamenco, que se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2026 en el Monasterio de la Victoria.

El acto comenzó con un agradecimiento al concejal de Fiestas y Comercio, David Calleja, quien un año más muestra su apoyo y respaldo a esta cita con la moda flamenca. Seguidamente, intervino Olga de Navas, concejala de Turismo, que destacó la importancia de la pasarela para la promoción turística y comercial de El Puerto de Santa María, subrayando su valor como escaparate cultural que atrae visitantes y dinamiza la economía local.

A continuación, las bailaoras de la Academia de Baile de Carmen Morales ofrecieron una actuación llena de arte y compás que dio paso al momento más esperado de la tarde: el descubrimiento del cartel de esta quinta edición.

El cartel está inspirado en la Bahía gaditana, con El Puerto de Santa María y sus playas como epicentro. La fotografía original, obra de Juan Máximo, fue realizada en la playa de la Muralla y posteriormente interpretada por CRQ Visual, a partir de una idea de los diseñadores PECA y Claudia Bautista. El resultado es una obra que fusiona la luz, el mar y el arte flamenco, reflejando la esencia de El Puerto y su espíritu creativo.

Durante la presentación, las modelos que acompañaron el cartel pertenecen a CBC Eventos y Comunicación y lucieron trajes de PECA, diseñadores de El Puerto, poniendo en valor el talento y la artesanía locales.

Además, en el acto se anunció que la pasarela mantiene su carácter colaborativo y benéfico, en esta edición con la Asociación de Autismo del Puerto, destacando el compromiso social del evento junto a su proyección cultural.

En su intervención Claudia Bautista, directora de la Pasarela Puerto Flamenco, destacó que “esta pasarela sigue creciendo año tras año, y en esta quinta edición hemos logrado su consagración”, resaltando el compromiso con el arte, la cultura, el comercio portuense y la responsabilidad social.

La V Pasarela Puerto Flamenco contará con tres jornadas dedicadas a la moda flamenca, con desfiles de diseñadores consagrados y nuevos talentos emergentes, actuaciones en directo y una cuidada puesta en escena que une tradición, arte y modernidad, reafirmando a El Puerto de Santa María como referente en la provincia.