Sobre la presentación del libro de Chuchi Gago en El Puerto: Genio y figura...

Con la que está cayendo desde un tiempo a esta parte, y para comprobarlo nada más que hay que asomar un poco, tan sólo un poco, la mirada a la calle, ojear cualquier cabecera de periódico o zapear por cualquier cadena televisiva, es de agradecer el regalo que nos hicieron Manuel Gago 'Chuchi' en la presentación de su libro de relatos breves, brevísimos más bien diría yo, 'La Esperanza es lo primero que se pierde', en el icónico y sacrosanto lugar, más incluso que el camarín de la patronal Virgen de los Milagros, de nuestro Gran, que no creo que sea para tanto, Puerto de Santa María, Bar Vicente/Los Pepes, acompañado de su inseparable pareja de hecho Fernando García.

Los más mayores de los asistentes, que lo éramos todos, seguro que pensamos que Gila, Tip y Coll o la troupe de La Codorniz estarían desternillándose de la risa en sus tumbas y que Chuchi y Fernando, de haber sido coetáneos de Faemino y Cansado, Los Hermanos Calatrava o Martes y Trece, tendrían un hueco entre estas famosas parejas del sano y buen humor de lo absurdo y surrealista. Puede que hasta Buñuel les diera algún papel de reparto en alguna de sus películas.

El alma que 'Chuchi' tiene al lado de un corazón ya maltrecho por la vida vivida es paradójica y sorprendentemente dual. Resulta paradójico que alguien que nació con una herida crónica en su físico, profesionalmente haya dedicado su vida a sanar heridas crónicas de otros y sorprendente a su vez que se tome la vida como un chiste, como un gag permanente extraído de la mismísima '¡Bienvenido, Mister Marshall!'. 'La esperanza es lo primero que se pierde' es muestra de ello. Es un libro de pocos relatos cortos, como el de 'El Cenicero', que es tan corto que casi antes de empezar a leerlo ya ha terminado y con casi más prólogos que relatos hasta el punto de que los primeros le podrían dar un golpe de estado literario a los segundos y convertirse en un libro de prólogos largos con algunos relatos cortos. Así es el 'Chuchi.

Como el momento carecía de cualquier oficialidad, adolecía por tanto del obligado punto “ruegos y preguntas” y tan solo se admitieron preguntas de los asistentes que para que no decayera el tono del acto, fueron aún más surrealistas, si cabe, que las reflexiones de la pareja protagonista Chuchi & Fernando. Por tanto, yo que quería realizar un ruego, me quedé con las ganas, pero aprovecho estas líneas para realizarlo: Querido Chuchi, jamás te tome la vida en serio, no merece la pena.

¡¡Compren y lean!! 'La esperanza es lo primero que se pierde' al módico precio, algo que se olvidó decir en la presentación, de cinco euros, no sólo pasarán un rato agradable y se reirán una “jartá” sino que además la recaudación irá para una asociación de lucha contra el Parkinson y el Hogar de la Esperanza.