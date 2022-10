Una portuense de 73 años pasa 14 días en el hospital por una caída en la calle

Una mujer de 73 años de edad, Antonia de la Cruz, ha estado ingresada 14 días en el hospital Santa María del Puerto a consecuencia de una caída que sufrió en la avenida de la Constitución, a causa de un tropezón con un desnivel en la calzada.

La mujer, nacida y residente en El Puerto, caminaba en compañía de unos amigos el pasado 15 de septiembre por la avenida de la Constitución, cuando se dirigía a tomar café en la cafetería La Ponderosa, alrededor de las tres y media de la tarde, y sufrió un tropezón a causa de un desnivel con la calzada con una de las tapas de registro que se encuentran en la acera.

La mujer tropezó perdiendo el equilibrio y se dio un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza. Afortunadamente sus acompañantes reaccionaron con rapidez y llamaron a una ambulancia, que tardó menos de cuatro minutos en llegar, siendo la mujer trasladada al hospital.

La mujer ingresó en el centro hospitalario con una herida en la cabeza que no paraba de sangrar y su estado era grave, ya que como le dijeron después los médicos estuvo al borde de la muerte. De hecho, ha permanecido 14 días ingresada en el centro hospitalario y en estos momentos se encuentra ya en su domicilio, aunque aún tiene alguna secuela como mareos y vértigos.

Según le explicaron en el centro hospitalario portuense tuvo suerte de que la sangre que se le acumuló en la zona del cráneo pudiera salir por la herida abierta en lugar de desplazarse hacia el cerebro, lo que hubiera tenido un fatal desenlace.

Antonia quiere denunciar esta situación porque como dice “este tropezón me podía haber costado la vida”, y lamenta que “El Puerto está fatal. Yo pago mis impuestos y quiero tener unas aceras en buen estado por las que poder caminar sin peligro”, dice, y recuerda lo mal que lo ha pasado estas dos semanas hospitalizada en las que no se ha podido mover de la cama.

Antonia no tiene más que palabras de agradecimiento para los médicos y el personal del hospital Santa María del Puerto, de quienes alaba su profesionalidad y el buen trato recibido. La intención de esta portuense de 73 años es interponen una demanda contra el Ayuntamiento para que esto no le pase a nadie más.

En estos días a la mujer le han hecho tres TAC y una resonancia y ya se encuentra de alta, pero no olvida lo traumático de la situación que ha vivido y no quiere que esto se repita. “No hay derecho cómo está El Puerto”, se queja, y añade que siendo portuense “yo lo defiendo y me da mucha pena, porque he vivido los años buenos y ahora veo que está abandonado”, dice.

Aunque sigue sufriendo dolores Antonia ya es capaz de salir a la calle y solo espera que las autoridades competentes pongan remedio a estos desniveles y desperfectos de las aceras que a ella le han supuesto un grave perjuicio. “Si llego a ir sola me mato”, dice con rotundidad.