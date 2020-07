Los policías locales no harán turnos voluntarios durante los fines de semana del mundial de motociclismo

Las secciones sindicales con representación en la Policía Local han entregado un escrito a todos los grupos municipales en el que denuncian la “falsa sensación de seguridad” promovida por el gobierno de Germán Beardo, así como el que se haya "abandonado la seguridad de los trabajadores, aumentando las posibilidades de contagio entre la gran masa de público que atrae los eventos contratados para este verano”.

A través de un comunicado las centrales sindicales UPLBA, UGT y CSIF denuncian "medios insuficientes, desconocimiento de medidas especiales en materia de seguridad para los próximos eventos y la sobreexposición al peligro de la plantilla por puro oportunismo político". Destacan que durante la pandemia se aplicó un sistema de turnos para no mezclar grupos y así en caso de contagios el círculo quedase cerrado, sistema de seguridad que ha sido anulado por órdenes políticas, según denuncian.

Unión Portuense se ha hecho eco de este comunicado y pide "cordura al gobierno en lo referente a la seguridad de los portuenses. El desastre orquestado por Beardo y Peris es prácticamente ya insostenible, un mes de verano sin socorristas, atracciones de feria en plena pandemia mundial y con graves irregularidades administrativas a la hora de tramitar sus licencias, huelga de limpieza en playas, auxiliares de playas sin equipamiento, el servicio de grúa municipal sin contrato y hoy para colmo, nos enteramos que la plantilla de la Policía Local desconoce cuál será el dispositivo a montar para la motorada, a falta de unos días", denuncian.

Desde este grupo aseguran estar "muy preocupados por la seguridad de nuestra ciudad y la de nuestros agentes. Este fin de semana se celebra el Campeonato del Mundo de Moto GP en Jerez a puerta cerrada, pero aún siendo a puerta cerrada es imprevisible saber la cantidad de moteros que puedan llegar a nuestra ciudad, ya que estamos en pleno verano y es un atractivo más para los amantes de las dos ruedas".

La plantilla de la Policía Local, tras una asamblea celebrada, ha acordado no realizar turnos voluntarios durante este evento.

El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, recuerda que "nos estamos jugando mucho, es imprescindible reforzar la seguridad de nuestra ciudad y la de nuestros propios agentes durante la nueva motorada". No se entiende el pasotismo de Beardo al respecto, siendo conocedor de lo mermada que esta la plantilla. No entendemos cómo no ha usado la partida extraordinaria existente en los presupuestos para contar con más agentes durante este evento, sumado a la negativa a la hora de hablar con la propia plantilla.”

Botella añade que “lo normal era que nuestro Ayuntamiento aplicara un dispositivo especial como el de todos los años y ante la situación de peligro por virus, éste fuese reforzado con medidas especiales, pero la realidad es que no solo no han tomado medidas especiales por la pandemia del coronavirus, si no que no han tomado ni las medidas básicas para afrontar un evento local como es la motorada y la posible aglomeración de moteros. Vamos a pasar de tener el fin de semana de moteros grupos de 40 ó 45 agentes trabajando, a tener el fin de semana de moteros en plena pandemia mundial grupos de 10 u 11 agentes trabajando", denuncia.

"No sabemos si ha sido por falta de capacidad de gestión, pasotismo, desconocimiento o soberbia, pero desde nuestro grupo pedimos al gobierno de Beardo que recapaciten, que pisen el freno, se sienten con la plantilla, con el resto de grupos municipales y nos preparemos de una vez para este fin de semana y para lo que queda de verano, antes de que sea demasiado tarde", piden.

Por su parte el portavoz de Vox, Juan Carlos Sanz, también se ha hecho eco de este escrito de las centrales sindicales en el pleno celebrado este miércoles.