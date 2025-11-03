La Policía Nacional de El Puerto esclarece varios robos cometidos en las provincias de Cádiz y Sevilla

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de El Puerto de Santa María-Puerto Real han desarrollado una investigación que ha permitido esclarecer varios robos cometidos en las provincias de Cádiz y Sevilla, entre ellos el robo de un vehículo y el posterior robo con fuerza en un bar ubicado en la barriada de El Juncal, en El Puerto de Santa María.

La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Urbana, en el marco de las actuaciones dirigidas a identificar a los presuntos responsables de ambos hechos.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes detectaron coincidencias en el modus operandi empleado en distintos robos ocurridos en ambas provincias: fractura de cristales con mazas, utilización de vehículos sustraídos principalmente y uso de un vehículo de apoyo con matrícula falsa.

Estas coincidencias permitieron vincular los hechos ocurridos en Sevilla con otros cometidos en la localidad de El Puerto de Santa María, en particular el robo del vehículo y el asalto al bar.

La actuación culminó cuando los agentes se desplazaron hasta una finca situada en Utrera (Sevilla), donde residía un grupo familiar sospechoso de estar implicado en los hechos investigados. En el lugar, uno de los individuos fue sorprendido conduciendo el mismo coche robado la noche anterior, vehículo que pudo ser localizado gracias a su sistema de geolocalización.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo intentó huir, siendo finalmente interceptado junto a sus hermanos, quienes trataron de impedir la actuación policial con la ayuda de su madre. Todos fueron reducidos y detenidos, pasando a disposición judicial y decretándose prisión para dos de cuatro los detenidos.