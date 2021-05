El Puerto vive un Pleno inédito con la retirada de las mociones de la oposición de izquierdas

El Pleno Ordinario de El Puerto de Santa María, celebrado en la tarde de este jueves, ha vivido una situación inédita hasta la fecha. Los partidos que forman parte de la oposición de izquierdas han retirado sus propuestas del orden del día, las cuales formaban el grueso de las mociones a debatir durante la sesión, que se ha extendido durante algo más de una hora, aunque se ha visto interrumpida en dos ocasiones por algunos problemas con la conexión telemática.

Ya con anterioridad al Pleno, habían anunciado que dejaban sus mociones sobre la mesa el Grupo Mixto (Unión Portuense) y Adelante El Puerto, que han explicado su decisión ya durante la sesión en primer lugar para criticar "la falta de gestión política del equipo de gobierno" y en segundo lugar "por la falta de respeto o consideración del alcalde, hacia las mociones de la oposición que se aprueban", que en un pleno anterior calificó de "mera declaración de intenciones". Con el Pleno bastante mermado de contenido dio inicio la sesión, a la que han asistido la totalidad de los 25 concejales de la Corporación, y que se abrió con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, de la violencia de género y en especial por el niño fallecido a causa de un incendio en la calle Postigo.

Tras ello, el alcalde Germán Beardo, anunció que en cuanto que las condiciones de la pandemia lo permitan se retomarán los plenos presenciales en el Ayuntamiento.

Acto seguido comenzó la sesión, bastante escasa en cuanto a propuestas del equipo de gobierno de PP y Cs, y ya vaciada de siete mociones. El sueldo del gerente de El Puerto Global, Rafael Serrano, y la propia situación de esta empresa municipal volvió a ser motivo de discrepancia entre el gobierno local y la oposición al completo. La propuesta para que se aprobase un reconocimiento extrajudicial de créditos para abonar a la empresa 264.952 euros, con reparo suspensivo por parte de la Intervención Municipal, volvió a caldear los ánimos y a unir en contra del equipo de gobierno a todo el arco de la oposición, que votó en contra de la moción (que no salió adelante), al llevar incluida el pago de una serie de facturas en las que denunciaron que se incluye los sueldos del gerente.

Unión Portuense, por medio de su portavoz Javier Botella, aludió al informe de Intervención, y manifestó que advierte que "es ilegal el pago de esos sueldos", a la vez que dejó claro que no estaba "dispuesto a ser cómplice" de lo que considera el pago de un favor por parte del alcalde a la persona que le gestiona sus redes sociales.

La concejala Leocadia Benavente (Vox) se basó en el mismo informe, explicando que en él se advierte de incumplimientos jurídicos y que los reparos podrían elevarse al Tribunal de Cuentas. La concejala leyó textualmente un fragmento del informe de Intervención en que se advierte que "las retribuciones del gerente se repercuten (en las facturas), sin que se justifiquen conforme a convenio".

El concejal de Adelante, José Luis Bueno, por su parte, subrayó que "lo que está haciendo el equipo de gobierno con El Puerto Global es indefendible", y tuvo unas palabras de reproche hacia el socio del PP, el grupo Ciudadanos, a quien advirtió de que su "voto cómplice puede llevar a la quiebra de la empresa" municipal.

Aunque en un primer momento fue la concejala de Economía, Blanca Merino la que explicó los detalles técnicos de la moción, en el segundo turno, el presidente de El Puerto Global, Javier Bello, realizó una defensa política de la propuesta, asegurando que lo que se debatía era el pago de las facturas de los convenios vigentes por los servicios que El Puerto Global presta al Ayuntamiento, "y la empresa con ese dinero le podrá pagar el suelo a sus trabajadores. Si ustedes deciden que no se paguen los sueldos, es su responsabilidad", reprochó a la oposición, dejando entrever que la negativa a apoyar la moción podría poner en riesgo las nominas de la plantilla.

Ante esta acusación, el portavoz del PSOE, le preguntó con cierta indignación por qué no habían presentado las facturas por separado, sin incluir los posibles pagos al gerente, reprochando al equipo de gobierno que lo único que habían presentado al Pleno del mes era "el sueldazo del gerente. No apoyaremos esta irregularidad. Vienen con un único punto y ese punto trae irregularidades graves. No son capaces de traer gestión", les reprochó, "no hay gestión ni soluciones".

Acto seguido, el PSOE retiraba sus mociones del pleno, afirmando que no estaban dispuestos a llenar los plenos "porque el equipo de gobierno no trabaje". La única de las cuatro mociones no retiradas del PSOE fue una propuesta de apoyo a la plantilla de trabajadoras de H&M, que salió adelante por unanimidad. Posteriormente, los concejales del grupo socialista se concentraron en la puerta del Ayuntamiento para denunciar esta situación de parálisis y explicar su decisión.

De esta forma, del total de las 17 mociones que habían sido presentadas al pleno ordinario de mayo sólo quedaron para su debate tres pertenecientes al equipo de gobierno (dos de ellas consideradas de trámite y la de El Puerto Global) y otras cuatro del grupo municipal Vox. El resto, un total de diez fueron retiradas por la oposición, en un episodio inédito que no se recuerda en el Ayuntamiento de El Puerto.

De las mociones de Vox se aprobó por unanimidad el apoyo público de la Corporación a la presidenta de la Flave, Milagros Muñoz, Uchi, y a Enrique Valle, ambos dirigentes vecinales, frente a algunas "declaraciones malintencionadas" que han tratado de desprestigiar su trabajo desinteresado en el ámbito vecinal.

También salió adelante la propuesta instando a crear una mesa estratégica municipal por el empleo en circunstancias Covid, aunque con abstención de Adelante y del equipo de gobierno. En cuanto a la moción del mismo grupo Vox instando al pleno a mostrar públicamente el apoyo a la plantilla de Policía Local, "por realizar su trabajo en condiciones insalubres y con evidentes carencias de medios materiales para ello", tampoco contó con el apoyo del equipo de gobierno, que se abstuvo.

La oposición no obstante pidió a Marina Peris y al alcalde que se sienten a negociar y que lleguen a acuerdos con la plantilla policial para poder hacer frente con las aguas más calmadas a un verano que se presenta todavía con incertidumbres.

Además de las mociones retiradas quedaron también sobre la mesa para un próximo pleno, que podría ser presencial, las preguntas ordinarias y ruegos de urgencia.