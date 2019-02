Se pospone a esta tarde el pleno para renovar el contrato de explotación de las piscinas municipales

En la nota remitida por el gabinete de prensa municipal se indica que "el origen de dicho desacuerdo se remonta a 2012, cuando el gobierno del PP adoptó una decisión de manera unilateral y sin dar cuenta al pleno decidió no permitir la construcción de un spa y la instalación de un elevador".

Así las cosas, los portavoces de los grupos han decidido esta mañana que no se podía aprobar la propuesta en los términos previstos y se ha acordado proponer una prórroga por un periodo de un año , para evitar el cierre inminente del complejo, una propuesta que se votará esta tarde.

El contrato firmado en 2009 contemplaba una serie de importantes mejoras en el complejo, como la ampliación de la zona de gimnasio o la puesta en marcha de un spa. No obstante, con posterioridad y tras realizarse los estudios previos necesarios para ello, se detectaron una serie de inconvenientes técnicos que dificultaban el cumplimiento de las mejoras previstas.

El contrato se firmó el 27 de febrero de 2009 , durante la etapa de gobierno del Partido Popular, y expira mañana jueves, 28 de febrero, con lo que de no alcanzarse esta tarde un acuerdo las piscinas podrían permanecer cerradas a partir de este viernes.

Para el PP "De la Encina y Arias han fracasado en la gestión de la piscina"

El portavoz adjunto del grupo Popular, Millán Alegre, considera que "por culpa de su inoperancia David de la Encina y Ana Arias ponen en riesgo que el próximo día 1 de marzo la piscina municipal no pueda abrir sus puertas". Alegre señala que el pleno se ha tenido que suspender "ante la falta de entendimiento entre la propia administración y ante la amenaza de elevar al Tribunal de Cuentas dicha decisión por no seguir las recomendaciones de la Intervención municipal". El popular advierte que "el PP no puede aceptar una prórroga por 10 años más, sin revisar ni tan siquiera el canon o las cuotas de los usuarios", solicitando "un estudio a fondo de todos los beneficios que podrían obtener los portuenses de la piscina municipal si el Ayuntamiento llevará un seguimiento concienzudo de las necesidades que reclaman los usuarios y de las inversiones que se deberían llevar a cabo".