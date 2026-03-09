La plaza de Colón de El Puerto acogió la proyección del el cortometraje 'IA', de Jesús Graván y Jesús Murciano

El cortometraje 'IA', de Jesús Murciano y Jesús Graván, se proyectó hace unos días en la Plaza Colón en un acto que combinó cine, reflexión y música en directo. El evento, que contó con la colaboración de la concejalía de Juventud, ofreció una propuesta diferente, pues el público tuvo la oportunidad de conversar en un coloquio con los directores y un sólido reparto encabezado por Laura Ramos ('Entrevías'), Roberto Espinosa ('Adiós'), la joven actriz jerezana Estrella Selma ('Nubes') y la cantante Rocío Rosado ('La voz del alma'), quien además pone voz al tema principal de la banda sonora original. Uno de los momentos más especiales de la velada fue precisamente la interpretación en directo de esta pieza musical, a cargo de Rocío Rosado junto al guitarrista Nono García. La banda sonora está compuesta por el músico jiennense José Javier Delgado. El actor Manuel Tallafé también asistió a la cita.

'IA' es un corto escrito por los portuenses Jesús Murciano y Jesús Graván, estrenado en octubre en el marco del XIII Concurso de Cortometrajes 'Rodando por Jaén', donde logró dos importantes reconocimientos: el Premio RTVA a la Mejor Creación Audiovisual Andaluza y el Premio a Mejor Actriz, concedido a la actriz cubana Laura Ramos. El cortometraje ha iniciado su distribución nacional e internacional de la mano de MMS Distribuciones.

Jesús Graván agradeció al edil David Calleja que les acompañara en una noche tan especial, tanto al equipo como al público, así como las bonitas palabras que dedicó al equipo técnico y artístico del cortometraje, gratitud que extiende al Ayuntamiento, Bar Plaza Colón, Tabanco El Burladero y Casa de Indias, apuntando que estos apoyos “han sido fundamentales para que esta proyección se desarrollara en un ambiente cercano, cultural y participativo”.

La obra plantea un interesante debate sobre los límites de la tecnología, los dilemas éticos y el papel de las decisiones humanas en una sociedad cada vez más influida por la Inteligencia Artificial. El rodaje se desarrolló en los municipios jiennenses de Canena e Ibros. “IA” ha sido producido por Aitana Transmedia y Clave Comunicación y Producciones, con el apoyo de la Diputación de Jaén y la colaboración del Ayuntamiento de Santiago de Calatrava, la Iglesia Virgen de la Estrella y la Funeraria Infuan.