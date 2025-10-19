La playa de Valdelagrana reúne a más de cien personas en la primera edición de 'Muévete por el alzheimer'

La playa de Valdelagrana ha sido este domingo el escenario del entrenamiento benéfico 'Muévete por el Alzheimer', una actividad en pro de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer que puso en marcha la Real, Ilustre, Fervorosa y Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Madre y Señora de la Soledad, Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y San Francisco de Paula, cuya hermana mayor es Lucía Álvarez–Campana, con la colaboración de Gimnasio Crossbox y la Concejalía de Deportes, que encabeza José Ignacio González Nieto.

El edil ha visitado la iniciativa, que ha reunido a 110 personas, a quienes se ofrecían tres niveles: principiante, intermedio y avanzado.

González Nieto ha elogiado el compromiso solidario de la hermandad, que ha desarrollado la propuesta por primera vez, y mostrado su satisfacción porque los resultados, tal y como se comentaba a pie de arena, aseguran que el próximo año vuelva a repetirse la convocatoria. El Ayuntamiento ha colaborado elaborando el cartel y los dorsales y estructurando los servicios sanitarios y de Protección Civil.

El capataz del Santo Entierro, Julio Gallego, señaló que se ha entregado a cada participante una bolsa de regalo que constaba de un dorsal solidario, un pañuelo multifuncional y fruta. Gallego explica que se sienten muy contentos con la respuesta obtenida y que han realizado “algo diferente, que ayuda a concienciar y que aprovecha que actualmente está muy de moda organizar actividades al aire libre”. Además de la recaudación por las inscripciones también se han conseguido fondos en la fila 0, aunque desde la organización insisten en que el objetivo fundamental es el de crear conciencia.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, Isabel Palacios, ha agradecido la implicación del Ayuntamiento y de la Hermandad, indicando que valoran muy positivamente los resultados y la labor de concienciación “porque aún hay mucho estigma con la enfermedad”. La asociación ofrece herramientas para mejorar el trato a los enfermos.

Los monitores del Gimnasio Crossbox han sido los encargados de dirigir el entrenamiento, aportando, además, el material necesario.