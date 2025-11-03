'La plasmatoria', de Pedro Muñoz Seca, clausura con éxito el Taller de Teatro Joven de El Puerto

El Auditorio Municipal San Miguel se llenó el domingo para disfrutar de la representación de 'La Plasmatoria', del dramaturgo portuense Pedro Muñoz Seca, obra con la que se ha puesto el broche de oro a la edición 2025 del Taller y Muestra de Teatro Joven, que ha vuelto a consolidarse como una de las grandes apuestas culturales y formativas de la Concejalía de Juventud para fomentar la creatividad, el arte escénico y el talento local entre la juventud.

El concejal de Juventud, José Ignacio González Nieto, ha celebrado el éxito de público y el nivel interpretativo mostrado por los quince alumnos participantes, quienes han trabajado intensamente desde el pasado 2 de septiembre en las instalaciones de la Sala de la Juventud, con sesiones impartidas cada martes y jueves en horario de tarde. “Han demostrado una evolución espectacular, con una ilusión y una profesionalidad dignas de admiración”, destacó el edil, subrayando que iniciativas como esta “refuerzan nuestro compromiso con la cultura como herramienta educativa y de transformación social”.

La obra, que también contó con la colaboración de integrantes de otros colectivos teatrales como el Grupo Balbo y de reconocidos actores senior de la ciudad, combinó comicidad, ritmo y el sello inconfundible del ingenio satírico de Muñoz Seca, en una divertida parodia del mito de Don Juan. El público respondió con entusiasmo, premiando a los intérpretes con calurosos aplausos.

El taller ha sido impartido por Olvido Producciones, bajo la coordinación de Enrique Miranda y con la dirección escénica de Begoña de los Santos. Miranda explicó que, fieles a la tradición de representar Don Juan Tenorio en torno al 1 de noviembre, este año se quiso rendir homenaje a esa costumbre teatral con esta obra “que permite disfrutar del humor más irreverente y brillante del autor portuense”. Asimismo, agradeció a la Concejalía de Juventud “su confianza y apuesta decidida por la formación teatral de nuestros jóvenes”.

Con esta puesta en escena, el Taller y Muestra de Teatro Joven suma ya dieciséis exitosas ediciones que han llevado a escena títulos como 'El sueño de una noche de verano', 'El Buscón', 'Fuenteovejuna', 'La Venganza de Don Mendo' o 'El médico a palos', entre muchos otros, contribuyendo a cultivar nuevas generaciones de actores y actrices portuenses y consolidando una cantera teatral de referencia en la ciudad.

La Concejalía de Juventud trabaja ya en la próxima edición, con el objetivo de seguir ampliando la oferta cultural destinada a la juventud y continuar fortaleciendo la presencia del teatro en El Puerto como expresión artística, patrimonio cultural y vehículo de convivencia.