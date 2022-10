La plantilla de limpieza y recogida de basuras de El Puerto se concentrará el 4 de noviembre

El comité de empresa de la concesionaria junto a una parte de plantilla del servicio de Recogida de Residuos Urbanos (limpieza viaria y basurass) de El Puerto de Santa María llevarán a cabo una concentración el próximo 4 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, como forma de protesta "ante la actitud esgrimida por FCC durante la negociación del convenio colectivo en la empresa".

El presidente del Comité, Manuel Hidalgo, cataloga de "auténtica tomadura de pelo al propio comité y por ende a la plantilla, la forma en que la empresa ha mantenido las reuniones durante los últimos meses, ya que sólo se ha dedicado a torpedear con una variedad de excusas, que a veces rayaban lo absurdo. Detrás de esta actitud lamentable de la empresa, sólo subyace la nula intención de negociar el Convenio", destaca el representante de CCOO.

Manuel Hidalgo entiende que la "nula colaboración que la empresa viene aplicando en la negociación del Convenio Colectivo, está llevando a la pérdida de derechos del conjunto de trabajadores y trabajadoras, que no ven actualizar sus salarios desde hace varios años".

En este sentido, el presidente del comité de empresa ha denunciado "la rotura de la negociación colectiva por parte de la empresa, que dice que no se quieren sentar a negociar el convenio porque no hay contrata. Llevamos un año en precario y no hay forma de poder firmar la subida salarial".

Y ello a pesar de que el Ayuntamiento firmó el acuerdo económico "para subir los sueldos, lo que no se ha reflejado en la negociación colectivo. Después de 10 meses de negociación del convenio, la empresa oferta unas cantidades que no son propias de la subida del IPC actual. Nos nos deja otro remedio que empezar a hacer protestas para llamar la atención del político de turno y apretar a la vez a la empresa para que por lo menos siga negociando el convenio y para llegar a algún tipo de acuerdo", subraya.

Por otra parte, María del Mar Polanco, miembro de la ejecutiva del Sindicato Provincial CCOO Hábitat Cádiz, que ha estado asesorando al Comité en las reuniones mantenidas con la Empresa, entiende que detrás del comportamiento de esta "se esconde una estrategia para caldear los ánimos de los trabajadores y trabajadoras llevándoles a la crispación y a extremos que desencadenen movilizaciones en contra del propio Ayuntamiento, y así obtener mejores condiciones económicas en los futuros pliegos de concesión del servicio".

El comité de empresa y la plantilla "han dejado claro a la empresa que no se van a dejar utilizar y menos utilizando un aspecto tan crucial como es la negociación del Convenio Colectivo".

"Tenemos claro que esta situación debe cambiar de manera inmediata y es por ello que la concentración del próximo 4 de noviembre sólo es el principio de un camino que debe desembocar en la firma de un nuevo convenio".