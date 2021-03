La plantilla de El Puerto Global comienza a cobrar las nóminas del mes de febrero

La reunión que mantuvieron los representantes de la plantilla de El Puerto Global el viernes pasado con el alcalde Germán Beardo, no ha conseguido despejar la incertidumbre en torno al futuro a largo plazo de la empresa municipal, según entienden los representantes de los trabajadores. Sí se ha logrado en cambio que las nóminas que estaban sin pagar, correspondientes al mes de febrero, se hayan comenzado a abonar, una parte de ellas este lunes y otras estaba previsto que se fueran recibiendo durante la jornada de hoy martes.

La reunión se celebró en el Ayuntamiento y estuvo presidida por el buen tono entre el alcalde de la ciudad y los delegados sindicales de la Sociedad municipal. Durante la misma, el primer edil resumió los problemas de la empresa y ofreció sus impresiones sobre la misma. Se tomaron por parte municipal varias decisiones con las que Germán Beardo confía en que se pueda ir normalizando la situación y ofrecer garantías de viabilidad de la empresa municipal a medio y largo plazo.

En primer lugar, el alcalde anunció que el viceinterventor municipal se hará cargo de las facturas de El Puerto Global, priorizando los asuntos relacionados con el funcionamiento de esta empresa del Ayuntamiento. Con la priorización de las facturas conforme a los trabajos realizados para el Ayuntamiento se espera que las cuentas queden en orden y no se produzcan retrasos en el pago de las nónimas. En este sentido, y aunque este viernes, día 26, la plantilla debería percibir los salarios de marzo, estos sueldos se cobrarán la semana próxima o una vez terminada la Semana Santa.

Una vez que se ponga al día el cobro de las nóminas, el alcalde expresó a los representantes de la plantilla que para el próximo mes de abril se elevará al pleno un reconocimiento de crédito para el pago de facturas de gestión atrasadas de los meses de octubre y diciembre de 2020, cuya cuantía se eleva a 350.000 euros.

De la misma forma, desde Alcaldía, según los representantes de la plantilla, se ha dado prioridad al cierre de las cuentas de El Puerto Global referidas al año 2019. Se trata de un paso imprescindible para que la sociedad municipal pueda solicitar préstamos a las entidades bancarias con las que trabaja. No obstante, quedaría en el aire una factura de ese mismo año por importe de unos 500.000 euros, correspondiente al pago de los salarios de tramitación y de los sueldos del gerente readmitido, Rafael Serrano.

Los representantes de la plantilla considera que si bien las medidas planteadas por el alcalde "son un balón de oxígeno para unos meses", una de las claves para despejar el futuro de la sociedad municipal, se encuentra en el pago de dicha factura por parte del Ayuntamiento, algo que los representantes de los trabajadores creen que se debe solucionar políticamente.

En principio, durante la reunión no se abordó el pago de los atrasos por la subida de los sueldos de los empleados públicos en 2020. No obstante, el alcalde ofreció tranquilidad a la plantilla de El Puerto Global y anunció también que los convenios actuales que el Ayuntamiento mantiene con la Sociedad se transformarán en encargos.

Los representantes de la plantilla agradecieron el tono cordial del encuentro, aunque creen que no se ha llegado a una salida definitiva, porque la cuantiosa factura aludida "no se va a tocar", y tampoco hay nada nuevo sobre el pago de los atrasos, respecto a los cuales se sumarán a la denuncia de los trabajadores municipales, "ya que somos empleados públicos". También se mantiene la preocupación por la demora que se produce en el pago a los proveedores, por lo que "las soluciones planteadas no resuelven a largo plazo los problemas de la empresa".

Los delegados sindicales de El Puerto Global comunicaron al alcalde durante la reunión que en caso de que se produzcan nuevos impagos de las nóminas realizarán movilizaciones, tal como se acordó en una asamblea celebrada días atrás en el centro cívico.