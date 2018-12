Unas navidades sobre hielo

Es Navidad y la nieve cae sobre la ciudad. En el centro de la plaza- o de cualquier otro sitio-, hay una pista de hielo. Sobre ella una pareja enamorada patina de la mano. A la vez, un padre enseña a su hijo a no caerse, mientras la madre con el bebé en brazos observa felizmente la escena mientras hace fotos. ¿Un poco cursi todo verdad? Aún así, ¿quién no ha imaginado algunas vez vivir una escena de película como esta?Aunque quizás no con tanto glamour, pero no por ello menos divertido, esto es ya posible en El Puerto gracias a la pista de patinaje que este año la Concejalía de Deportes ha instalado junto a la Plaza de Toros. Puede que una vez allí, al entrar en la pista, no haya nieve cayendo ni musiquita romática, pero lo que sí es indudable es que esta pista es de hielo auténtico. “Nuestras pistas no son ni de nylon ni de polietireno. Esa es nuestra principal diferencia. Aquí quien patina se desliza de verdad”, explica Alberto Fraguas, propietario de Hielo Azul, la empresa propietaria de la pista. En concreto este hecho le han validado a estos sevillanos un gran reconocimiento a nivel mundial. Tanto es así que actualmente, incluso mantienen en permanente funcionamiento una pista de hielo en Angola, al sur de África. “Un día se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron que estaban interesados en nuestras pistas. Se habían fijado en distintas empresas europeas y nos habían elegido a nosotros gracias a la gran capacidad energética y al bajo consumo que conllevan nuestro sistema”, explica Alberto. En concreto, el funcionamiento de la pista, es muy simple. En primer lugar una maquina enfriadora lanza el agua a -15° hacia unos tubos, los cuales crean un circuito que se extiende por toda la parte inferior de la pista. Una vez aquí, el agua suele perder temperatura (quedando a unos -9° aproximadamente), por lo que de nuevo el líquido vuelve a la máquina enfriadora para ser relanzado al suelo de la pista. “Hay que tener en cuenta que con muy pocos recursos conseguimos un gran resultado”, recalca Alberto.

Actualmente esta empresa, que lleva seis años en funcionamiento, tienen pistas por toda España: Jaén, Granada, Madrid... Todas las Navidades repiten en los mismo sitios y, aunque sí es cierto que aseguran que “el primer año siempre es complicado”, están sorprendidos con El Puerto “ya que la actividad ha tenido una aceptación increíble”. Tanto por la mañana-gracias a los colegios-, como por las tardes, la pista está viviendo un ambiente “espectacular”. Esta actividad estará hasta el próximo 6 de enero (25 de diciembre y 1 de enero inclusive) desde las 17:00 horas a 22:00 horas (los días con colegio) y en horario de 12:00 horas a 14:00 horas y de 17:00 horas a 22:00 horas durante las vacaciones. Puede que en El Puerto no nieve, ni que la Plaza de Toros sea la plaza principal del Rockefeller Center de New York; pero lo que sí está claro es que estas Navidades los portuenses lo pueden pasar de película con esta actividad.