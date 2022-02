"Estas persianas cerradas son el reflejo de lo que hace la Junta con la atención primaria"

La concentración convocada por el PSOE de El Puerto de Santa María, representado por su secretario local David de la Encina, para reclamar la apertura del nuevo centro de salud Ángel Salvatierra, situado en La Florida, junto a la avenida de Valencia, contó esta mañana con un amplio respaldo, tanto vecinal como de altos cargos del Partido Socialista, que asistieron para mostrar su apoyo a la convocatoria y dar su respaldo a la puesta en marcha de este equipamiento sanitario de manera urgente y con personal propio.

La concentración realizada a las puertas del centro de salud, que permanece cerrado aunque se podía ver operarios trabajando en su interior, contó con la presencia de la presidenta de la Flave, Milagros Muñoz; la asistencia de la portavoz socialista en el Parlamento Andaluz, Ángeles Ferriz; el secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix; además de los parlamentarios socialistas Araceli Maese y Manuel Jiménez Barrios, muy implicados en la construcción de esta infraestructura sanitaria, que lleva cerrada casi tres años.

Ante el anuncio de la Junta de Andalucía de que el nuevo centro se inaugurará el día 17 de febrero desdoblando el personal de Pinillo Chico, el PSOE advirtió que "ni la ciudadanía de El Puerto ni los socialistas vamos a consentir que este centro de salud se haga derivando profesionales del resto de centros de la ciudad, no vamos a consentir que se desvista un santo para vestir a otro y que se bastardee de esta manera la sanidad pública, a base de remiendos. Esta lucha no termina, si no que empieza a partir de hoy”, subrayó De la Encina.

Echando la vista atrás, el secretario local del PSOE, David de la Encina recordó que “tuvimos que llegar al gobierno en El Puerto en 2015 para empezar a construir este equipamiento sanitario, que dejamos prácticamente terminado cuando salimos del gobierno local en 2019 y que cuando llegó el Partido Popular tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía ese cambio de la Junta fue a peor; pues lo que teníamos a punto para inaugurar, se quedó parado y postergado durante 3 años”. De la Encina volvió a insistir en que "lo más grave es que durante la pandemia de Covid, los portuenses hemos tenido que soportar listas de espera o nos hemos tenido que vacunar en la calle o en los Astilleros, a pesar de tener este magnífico centro de salud”.

El concejal agradeció la presencia de los numerosos vecinos y vecinas, parte de ellos representando a las asociaciones, que se dieron cita a las puertas del centro, destacando la importante lucha que durante años han realizado para conseguir que esta dotación se construyera, liderados por la presidenta de la Flave y por Enrique Valle, en representación de los vecinos de la Zona Norte.

Por su parte, Juan Carlos Boix, que se situó para hacer las declaraciones delante de la puerta del nuevo centro, manifestó que "estas persianas cerradas son la imagen más descriptiva de lo que hace el gobierno de Juanma Moreno con la atención primaria, que está desbordada". Boix recordó que la inversión en este centro ha supuesto 4 millones de euros, y que cuenta con más de 3.000 metros cuadrados: "La Junta, que conforman las tres derechas de Andalucía, no ha sabido atajar los problemas de la sanidad pública y vemos cómo se vienen ampliando centros privados en detrimento de la sanidad de todos".

Denunció además que la Junta de Andalucía haya esperado que el PSOE convocara el acto reivindicativo de hoy "para contraprogramar y anunciar la apertura del centro el día 17", y se preguntó "cuál va a ser el personal propio que se va a sumar una vez que se ponga en marcha", exigiendo también "que se sumen especialidades en este centro y no en centros privados".

Por su parte, Ángeles Ferriz no dejó pasar la ocasión para hacer un análisis crítico de la situación de la sanidad pública en Andalucía y en especial en atención primaria. "Juanma Moreno lleva tres años gobernando y se ha propuesto destrozar la sanidad pública andaluza", dijo, indicando en este sentido que los seguros médicos privados han crecido hasta 1,8 millones en Andalucía.

A la vez, se mostró también molesta por el anuncio realizado de la Junta: "Que nosotros convoquemos a las puertas de un centro de salud para reclamar que se abra y automáticamente la Junta saque un comunicado para decir que lo va a abrir el día 17 es una tomadura de pelo", manifestó. "Y también es una tomadura de pelo que desdoblen a los profesionales de Pinillo Chico cuando ayer mismo cesaron muchos contratos y el año pasado despidieron a 8.000 profesionales. No faltan profesionales sanitarios, lo que falta es voluntad. En la Junta hay dinero, y si dejamos que este gobierno se cargue la sanidad pública no habrá nada que defender. Es fundamental el trabajo de los vecinos, del PSOE de Cádiz y de David de la Encina. El alcalde de El Puerto debería estar hoy aquí; esto no es cuestión de partidos, sino de defender la sanidad pública", concluyó. Finalizó agradeciendo a los vecinos "la lucha constante y permanente para que este centro de salud se abra".

Por su parte, representantes vecinales como Milagros Muñoz en declaraciones a este diario coincidieron en que el nuevo centro de salud se debe dotar de personal, si bien manifestó que "es prioritario abrirlo aunque sea desdoblado, porque si no se abre seguimos en las mismas, por lo que es preferible que abra con personal de Pinillo Chico a que siga cerrado".

La presidente de la Flave explicó que la prioridad es que se ponga en funcionamiento, "esperamos que no sea una falsa alarma y que el día 17 abra sus puertas". En cuanto a la petición de personal sanitario propio para el centro subrayó que una vez abierto "es una gestión que corresponde hacer a los políticos de El Puerto, que deben pedir también los 270.00 euros que costó urbanizar las calles", para pagar parte de esos costes. Milagros Muñoz hizo una mención especial a Enrique Valle que no pudo estar presente por motivos personales, pero que según dijo acudirá el día de la inauguración.