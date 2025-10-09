La Peña Flamenca Al Alma celebrará su segunda zambomba en memoria de Manuel de los Ríos 'Pititi' en El Puerto

La Peña Flamenca Al Alma celebrará su segunda zambomba memorial a Manuel de los Ríos, Pititi, en el Auditorio del Hotel Monasterio el domingo, 30 de noviembre, a las 18:00 horas.

El evento, que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Fiestas, podrá disfrutarse tras la adquisición de un donativo de 11 euros, a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Nazareno. Actuarán El Sopa y su gente y los artistas invitados son Caracolillo de Cádiz, Pepito Marismeño, Negro Cherokee y Las café con leche. Las personas interesadas pueden adquirir las entradas en la sede de la Peña Flamenca Al Alma, en los bodegones 16 y 17 de la Plaza de Toros, los jueves de 19:00 a 21:00 horas. Los teléfonos de contacto son el 676 52 26 70 y 603 67 26 67.

David Martínez, presidente de la Peña Flamenca Al Alma junto a su hermano José Manuel, agradece al teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, la buena sintonía existente con la entidad y destaca el nivel del espectáculo, que cuenta con renombrados artistas sobre el escenario.

Por otra parte, el domingo 7 de diciembre tendrá lugar la tradicional zambomba abierta al público que la Peña Flamenca Al Alma organiza en la Plaza del Castillo y cuyo cartel se presentará próximamente.