La Peña Flamenca Al Alma celebrará su segunda zambomba en memoria de Manuel de los Ríos 'Pititi' en El Puerto
Será el 30 de noviembre en el auditorio Monasterio de San Miguel
Homenaje a Manuel de los Ríos Núñez, 'Pititi'
La Peña Flamenca Al Alma celebrará su segunda zambomba memorial a Manuel de los Ríos, Pititi, en el Auditorio del Hotel Monasterio el domingo, 30 de noviembre, a las 18:00 horas.
El evento, que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Fiestas, podrá disfrutarse tras la adquisición de un donativo de 11 euros, a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Nazareno. Actuarán El Sopa y su gente y los artistas invitados son Caracolillo de Cádiz, Pepito Marismeño, Negro Cherokee y Las café con leche. Las personas interesadas pueden adquirir las entradas en la sede de la Peña Flamenca Al Alma, en los bodegones 16 y 17 de la Plaza de Toros, los jueves de 19:00 a 21:00 horas. Los teléfonos de contacto son el 676 52 26 70 y 603 67 26 67.
David Martínez, presidente de la Peña Flamenca Al Alma junto a su hermano José Manuel, agradece al teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, la buena sintonía existente con la entidad y destaca el nivel del espectáculo, que cuenta con renombrados artistas sobre el escenario.
Por otra parte, el domingo 7 de diciembre tendrá lugar la tradicional zambomba abierta al público que la Peña Flamenca Al Alma organiza en la Plaza del Castillo y cuyo cartel se presentará próximamente.
También te puede interesar
Lo último