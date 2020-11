Una película de culto abre esta tarde la Cinemateca de Otoño en El Puerto

La Concejalía de Cultura inicia esta noche la Cinemateca de Otoño, con la proyección en El Puerto de Santa María de una película de culto nunca estrenada en España; Under the Skin del director Jonathan Glazer. La concejala de Cultura, Lola Campos, ha destacado el esfuerzo realizado por los técnicos del área para mantener este proyecto, que se ha convertido en un referente provincial, en este año marcado por el coronavirus. "Es por ello –ha señalado- que se aplicarán estrictas medidas de seguridad entre las que destacan una notable reducción del aforo del teatro (por encima incluso de los límites recomendados) lo que permitirá mantener amplias distancias entre espectadores". El patio de butacas se desinfectará antes y después de la proyección, que se adelanta a las 19:30 horas para garantizar el cumplimiento del toque de queda establecido por las autoridades.

Lola Campos ha animado a los amantes del cine a participar en esta Cinemateca que abre sus puertas con el estreno de una de las grandes películas de culto de este siglo. Under the Skin, la tercera película del director Jonathan Glazer, es una absorbente experiencia física y emocional que se siente como una reactualización de Species bajo la hipnótica mirada de Scarlett Johansson. Todo ello bajo la increíble banda sonora de Mica Levi. Un extraterrestre en el cuerpo de una misteriosa mujer deambula por las calles de Escocia, arrastrando a hombres solitarios y confiados a un destino fatal. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Michel Faber, Under the Skin nos permite observar nuestro mundo a través de los ojos de un alienígena.

La película comenzará a las 19:30 horas y se proyectará en versión original con subtítulos (VOS) en castellano. La taquilla, que abrirá una hora antes del comienzo de la proyección, está ubicada en el propio Teatro Municipal y el precio de la butaca es de 3 euros (tarifa normal) y 2 euros (reducida: carné joven, pensionistas, estudiantes y desempleados). También pueden comprar sus localidades en la plataforma de venta on line www.tickentradas.com y el teléfono 902 750 754. La próxima semana se proyectará el film Sauvage de Camille Vidal - Naquet.