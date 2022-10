La película 'Memoria' llega este martes a la Cinemateca de Otoño.

Este martes 1 de noviembre, a las 19:30 horas, se proyectará en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca el Film Memoria, del director Apichatpong Weerasethakul, dentro de la Cinemateca Otoño 2022, organizado por el área de Fomento y Promoción Cultural.

Memoria relata la historia de Jessica (Tilda Swinton), una botánica británica establecida en Colombia, a la que le despierta una noche un sonido como de otro mundo. La protagonista emprende un viaje hasta el corazón de la selva en busca del origen de este ruido que solo ella parece oír, y allí encuentra a un hombre que atesora toda la memoria del lugar.

El maestro Apichatpong Weerasethakul abandona por primera vez su Tailandia natal para ofrecernos una película de contornos más depurados que la exuberante Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas, su Palma de oro en Cannes. El director nos sumerge en una experiencia única que otorga a la dimensión sonora una capacidad trascendental como pocas veces se ha conseguido en una película.

Apichatpong Weerasethakul (Bangkok, 1970) es uno de los cineastas más influyentes y singulares del nuevo milenio. Estudió Arquitectura en la Universidad de Khon Kaen y un Máster en Bellas Artes en el Art Institute de Chicago. Dirigió varios cortometrajes en los 90, y en 1999 fundó la productora Kick the Machine, debutando en el largometraje en 2000 con Mysterious Object at Noon. Empieza a resonar en el panorama internacional con Blissfully Yours (2002) y Tropical Malady (2004), premiadas en Cannes y en otras muchas citas, y en 2006 estrena Syndromes and a Century. Su consagración viene en 2010, cuando ganó la Palma de Oro en Cannes con Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives. Desde entonces ha dirigido los largometrajes Mekong Hotel (2012) y Cemetery of Splendour (2015), así como numerosos cortometrajes y trabajos instalativos como el proyecto Sleepcinemahotel para el Festival de Rotterdam. Memoria, su último film, recibió el Premio del Jurado en Cannes.

El concejal de Cultura, David Calleja, destaca que el ciclo es en versión original con subtítulos en castellano. Igualmente, recuerda que la taquilla, ubicada en el propio teatro, en la Plaza del Polvorista 4, abrirá una hora antes del comienzo de la proyección. El precio de la butaca es de 3 euros (normal) y 2 euros (reducida: carné joven, pensionistas, estudiantes y desempleados). También pueden comprar sus localidades en la plataforma de venta on line www.tickentradas.com.

La próxima proyección será el 8 de noviembre con el film de Terence Davies, Benediction, premio al mejor guion en el Festival de San Sebastián.