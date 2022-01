Pedida de matrimonio en la cabalgata: "Llevamos 14 años juntos y tenemos un niño, pero no se lanzaba"

A veces las cosas más importantes suceden al final de la fiesta. Así ha sido en el caso de la Cabalgata de Reyes de El Puerto de Santa María. Sucedió justo al final de la cabalgata de la noche del miércoles, cuando la carroza de la Reina de Oriente, encarnada por la joven cantante Noelia de los Ríos, se detuvo en la esquina de la avenida Micaela Aramburu, donde los protagonistas del cortejo real de Sus Majestades de Oriente se iban apeando de sus tronos para entrar en el Castillo de San Marcos, en el que los fuegos artificiales pusieron el broche final a la noche más mágica del año y a las fiesta navideñas.

Una vez cumplida su encomienda como Reina de Oriente, era el momento de las fotos, de las felicitaciones y abrazos con los más próximos, para congratularse por lo bien que había salido todo. Noelia de los Ríos todavía no se había bajado de la carroza y estaba a punto de hacerlo cuando se le acercó para tomarse una fotografía con ella Jesús Picón, su novio de toda la vida. Fue en ese momento, cuando de manera totalmente inesperada, Jesús le hizo una pedida de matrimonio cinematográfica, de película. Arrodillándose delante de ella y ataviado con su elegante traje de paje le hizo entrega del anillo de compromiso, a la vez que le pedía casamiento, como en uno de los mejores pasajes de una novela romántica. Sorprendida pero halagada por el gesto, Noelia dio el visto bueno a una petición que no terminaba de llegar en su relación: "Llevamos 14 años juntos, y con un niño de 4 años, y esto tenía que pasar, pero no se lanzaba", afirma Noelia, que describe el momento, "muy bonito y muy original".

Noelia de los Ríos es cantante de flamenco y pertenece a la familia de Los Sopa, artistas muy conocidos en El Puerto y también en Cádiz, donde durante años han estado en las finales del Gran Teatro Falla como 'La comparsa de los Gitanos'. Todos ellos formaban parte de la corte de la Reina de Oriente durante la cabalgata de Reyes e iban en la misma carroza que ella, compartiendo su ilusión. "En el momento de la pedida, estaba conmigo toda mi gente, mi familia y todo el Ayuntamiento", subraya la artista portuense.

Su novio Jesús Picón es percusionista, y la acompaña como músico en sus actuaciones flamencas. Todavía no han decidido la fecha en la que celebrarán la boda, pero Noelia confiesa que "será pronto, en El Puerto". Después de tanto tiempo, será un momento muy especial para ambos, y a buen seguro que también se recordará en El Puerto la original petición de matrimonio en la noche más mágica del año.