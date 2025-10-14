El Paseo presenta un espectáculo que promete una experiencia única de hipnosis en directo
El centro comercial acogerá el sábado 18 de octubre el show del hipnotista Magic Jose ‘¡Hipnotízate!’
El centro comercial El Paseo invita a vivir una experiencia inolvidable este sábado 18 de agosto con ‘¡Hipnotízate!’, el sorprendente espectáculo de hipnosis grupal y teatral del mago e hipnotista Magic Jose. Con una trayectoria de más de 17 años como profesional de la magia y nueve dedicados a la hipnosis, este artista gaditano —semifinalista de Got Talent España y premiado en múltiples certámenes nacionales y europeos— llega a El Paseo para demostrar que la hipnosis es tan real como divertida.
Durante aproximadamente dos horas, el público será testigo y protagonista de un espectáculo único que combina ciencia, humor y asombro. A través de una dinámica de conferencia-show, Magic Jose explicará qué es la hipnosis, los distintos niveles que se pueden alcanzar y desmontará falsos mitos, mientras invita a los asistentes a participar en experiencias colectivas y en demostraciones reales sobre el escenario. Un formato en el que nada está guionizado, ya que cada representación depende completamente del público y su capacidad para dejarse llevar.
El show, recomendado para mayores de 13 años, promete una velada llena de energía, risas y sorpresas, en la que los asistentes podrán disfrutar desde su asiento o animarse a vivir la experiencia de la hipnosis en primera persona. Como dice el propio artista: “No creerás en la hipnosis hasta que la vivas… o la sientas tú mismo”.
Tal y como ha señalado Sandra Fernández Garrido, gerente del centro comercial El Paseo, “‘¡Hipnotízate!’ es un espectáculo diferente, que despierta la curiosidad y ofrece momentos de diversión para todos los públicos. En El Paseo nos encanta apostar por propuestas originales y participativas, y estamos seguros de que esta será una cita inolvidable para quienes se acerquen al centro este sábado”.
El Paseo vuelve así a consolidarse como un espacio de referencia en la Bahía de Cádiz para el ocio familiar y las actividades culturales gratuitas, ofreciendo cada semana nuevas experiencias para todos los públicos.
