El Paseo presenta un espectáculo que promete una experiencia única de hipnosis en directo

El centro comercial El Paseo invita a vivir una experiencia inolvidable este sábado 18 de agosto con ‘¡Hipnotízate!’, el sorprendente espectáculo de hipnosis grupal y teatral del mago e hipnotista Magic Jose. Con una trayectoria de más de 17 años como profesional de la magia y nueve dedicados a la hipnosis, este artista gaditano —semifinalista de Got Talent España y premiado en múltiples certámenes nacionales y europeos— llega a El Paseo para demostrar que la hipnosis es tan real como divertida.

Durante aproximadamente dos horas, el público será testigo y protagonista de un espectáculo único que combina ciencia, humor y asombro. A través de una dinámica de conferencia-show, Magic Jose explicará qué es la hipnosis, los distintos niveles que se pueden alcanzar y desmontará falsos mitos, mientras invita a los asistentes a participar en experiencias colectivas y en demostraciones reales sobre el escenario. Un formato en el que nada está guionizado, ya que cada representación depende completamente del público y su capacidad para dejarse llevar.

El show, recomendado para mayores de 13 años, promete una velada llena de energía, risas y sorpresas, en la que los asistentes podrán disfrutar desde su asiento o animarse a vivir la experiencia de la hipnosis en primera persona. Como dice el propio artista: “No creerás en la hipnosis hasta que la vivas… o la sientas tú mismo”.

Tal y como ha señalado Sandra Fernández Garrido, gerente del centro comercial El Paseo, “‘¡Hipnotízate!’ es un espectáculo diferente, que despierta la curiosidad y ofrece momentos de diversión para todos los públicos. En El Paseo nos encanta apostar por propuestas originales y participativas, y estamos seguros de que esta será una cita inolvidable para quienes se acerquen al centro este sábado”.

El Paseo vuelve así a consolidarse como un espacio de referencia en la Bahía de Cádiz para el ocio familiar y las actividades culturales gratuitas, ofreciendo cada semana nuevas experiencias para todos los públicos.