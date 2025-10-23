El Paseo celebra su particular Halloween con una fiesta infantil

El centro comercial El Paseo celebrará este mes de octubre su tradicional Halloween con una gran fiesta.

El evento tendrá lugar el sábado 25 de octubre a partir de las 17:30 horas y contará con un desfile de disfraces en el que los más pequeños podrán pasarlo en grande.

Para ello, las inscripciones ya se encuentran habilitadas en la web del centro comercial, de tal forma que todos aquellos que lo deseen tendrán la oportunidad de disfrutar de una tarde llena de sorpresas.

Asimismo, el centro comercial regalará una entrada doble de cine para consumir en Unión Cine Ciudad del centro comercial Carrefour Jerez Sur, y a la vez, los participantes entrarán en el sorteo de 100 euros para gastar en la tienda Toys ‘R’ Us.

A nivel digital, el espacio también llevará a cabo una acción junto a otros centros comerciales en la que se sortearán dos PlayStation 5.

En concreto, hasta el 1 de noviembre, todos aquellos que quieran podrán participar en el juego Trick Or Treat, donde tendrán que registrarse y atrapar el mayor número de chuches posibles antes de que se termine el tiempo establecido.