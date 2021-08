"El parking de Pozos Dulces podría haberse terminado con el dinero que quedó en 2019"

El secretario local del PSOE portuense y ex alcalde de la ciudad, David de la Encina, ha denunciado que “hoy, 5 de agosto, se consuma el fiasco de Germán Beardo en el parking de Pozos Dulces” y recuerda que “quien llegó a la Alcaldía hace dos años prometiendo soluciones para todo y asegurando que en unos meses el parking estaría terminado, hoy entierra los 10 millones de euros ejecutados y deja sin terminar el aparcamiento”.

Y ello a pesar de que “este parking fue un empeño del Partido Popular, que se obcecó en abrir los boquetes pese a lo que clamaba la sociedad portuense y, por supuesto, el PSOE, que nos opusimos de manera contundente a esta proyecto” recuerda De la Encina.

Desde el PSOE indican que “en estos dos años podría haberse terminado el parking con lo que dejamos cuando salimos del gobierno en 2019. Cuando llegamos en 2015 nos encontramos con un proyecto de parking en la Plaza de Toros que, afortunadamente conseguimos parar, pues me temo que de haber seguido hoy no tendríamos ni Plaza de Toros. Y, en el caso de Pozos Dulces, que llevaba fraguándose desde 2012, nos encontramos con un boquete abierto y parado, y no nos quedó más remedio que continuarlo”, señala De la Encina.

Entre 2015 y 2019 se consiguió terminar la obra en cuanto a la estructura, quedando pendiente lo que se denomina la excavación en mina, que es la compartimentación de las plantas y las plazas de aparcamiento. Una obra que, como asegura el ex alcalde “podría haberse terminado en esos dos años, porque además había presupuesto”.

Por ello, y dada la caducidad de la licencia que se ha dejado morir hasta hoy 5 de agosto, desde el PSOE se preguntan “¿qué ha hecho Beardo en este tiempo? Y, sobre todo, ¿qué ha hecho Beardo con el dinero que dejamos?”, y lamentan que “nuevamente la inacción y el bluf que supone Germán Beardo tendrán consecuencias negativas para la ciudad”.

Como sostiene el concejal socialista y experto en Urbanismo Enrique Báez “es un hecho objetivo y lamentable que el gobierno local entierra 10 millones de euros, y que además los paganos de este fallido parking que en 2012 inició el Partido Popular seremos todos los portuenses, que, con nuestros impuestos tendremos que pagar la urbanización de la zona, según ha reconocido en pleno la propia responsable de Urbanismo, Danuxia Enciso”.

Para Báez, pasados ya los dos años de mandato, "el balance en materia de Urbanismo es nefasto", y señala que “a esta decisión respecto a Pozos Dulces sin lógica alguna que se consuma hoy tenemos que sumar la dilación y el retraso ante la anulación del PGOU y, en el caso del Peprichye, la falta de agilidad y gestión para la puesta en marcha de la Oficina de Rehabilitación, que es esencial para que los proyectos salgan adelante y el centro reciba el impulso que necesita”.