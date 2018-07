"Es un orgullo poder entrar en la Corporación con vocación de servicio"

El socialista Modesto Serrano Martínez tomará mañana lunes posesión de su acta como nuevo concejal de la Corporación. Lo hará justo antes de la celebración del pleno extraordinario donde está prevista la aprobación de l Presupuesto Municipal 2018. Modesto Serrano tiene 48 años y una larga trayectoria dentro del PSOE. Tomará posesión del acta para sustituir al dimitido Ángel Quintana. Lo hará con dedicación parcial, ya que combinará sus obligaciones como concejal con su trabajo como coordinador y educador social en los centros de la asociación Afanas El Puerto y Bahía. Por el momento desconoce el área que se le asignará dentro del equipo de Gobierno aunque no será Urbanismo.

Ayer manifestaba a este diario que "es un orgullo para mí poder entrar en la Corporación, con vocación de servicio público y con mucha responsabilidad". Modesto Serrano forma parte de la Comisión de Seguimiento del Pacto, por lo que conoce a los concejales que forman el Gobierno Municipal. Por este motivo no le será difícil amoldarse a la responsabilidad que se le encomiende, ya que además llega a la Corporación "con fecha de caducidad y consumo preferente", por un plazo de diez meses hasta las elecciones locales de 2019. No obstante, una vez que sepa el área que le corresponderá dirigir, "intentaré no defraudar a nadie y entrar como representante de la Corporación con dignidad, honestidad y honradez". Modesto se define como una persona "de diálogo, consenso y trabajo en equipo", que espera "poder aplicar los valores que he adquirido en la gran familia de Afanas". Respecto a las posibles dificultades para combinar trabajo y tareas de gobierno subraya que "no irá en detrimento de ninguno de las dos, lo veo compatible, ya que he adquirido el compromiso con mi familia, a la que le restaré tiempo de ocio para conjugar las dos tareas".