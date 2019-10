La oposición critica “falta de seriedad” en la gerencia de El Puerto Global

La oposición ha criticado al nuevo gerente de El Puerto Global, Rafael Serrano, por “falta de seriedad” en sus decisiciones. En este sentido, PSOE, Adelante, Vox y Unión Portuense han informado en nota de prensa que la semana pasada, "tras concluir el convulso Consejo de Administración" que abandonaron tras la amenaza de denunciarlos realizada por el gerente, se publicó en la web de la empresa municipal una convocatoria para abrir una bolsa de empleo de agentes subalternos ordenanzas para El Puerto Global, proceso selectivo que “a escasos minutos de finalizar la recepción de solicitudes, fue anulado”.

Desde la oposición han expresado su “indignación ante la falta de seriedad del gerente de la empresa”, que publicó la apertura del proceso selectivo “y ahora nos encontramos con la noticia de que se anula esta convocatoria para realizar una nueva ‘más acorde con los trabajos a desarrollar’. Lo que demuestra la improvisación y falta de seriedad con la que se está dirigiendo la empresa”.

Según la oposición, esta semana los trabajadores presentaron un escrito donde hacían constar que existen necesidades de personal en la empresa que no se ajustaban a la convocatoria. Por lo que la misma “no había sido informada o consensuada con los jefes de departamentos y no respondía a ninguna necesidad real. Lo cual demuestra, por un lado, un claro desinterés del gerente por conocer las necesidades de personal de la empresa, al ser los propios trabajadores quienes alertaran que la convocatoria no se ajustaba a dichas necesidades. Y por otro lado, la arbitrariedad con la que ha actuado el gerente, a quien se le presupone que debe ejercer la jefatura de todo el personal al servicio de la sociedad y tiene la potestad para contratar y despedir, por lo que esta cuestión no le deja en buen lugar, y cuya actuación calificamos de autentica chapuza alejada de ese buen profesional que con tanto ahínco han querido vendernos desde el gobierno tras su famosa y polémica readmisión”, concluye la oposición municipal.