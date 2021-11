La oposición acusa al equipo de Gobierno de juego sucio en la convocatoria de la última sesión

Mal ambiente hubo en el pleno municipal extraordinario celebrado a primera hora de este jueves, en el que el equipo de Gobierno aprovecho para meter por la gatera algunos puntos que habían sido rechazados apenas unos días antes, en la sesión ordinaria de noviembre.

El pleno celebrado el pasado día 10 de noviembre no se pudo concluir por falta de tiempo y el gobierno local se comprometió a convocar un pleno extraordinario para rematar los asuntos pendientes, aunque lo que no dijo fue que iba a meter también, de nuevo, algunos de los puntos rechazados como el de una aprobación extrajudicial de créditos a favor de El Puerto Global, en una primera parte para el pago de sueldos a la plantilla y un apartado separado para el pago de salarios pendientes del gerente, Rafael Serrano, correspondientes a diciembre de 2020 por un importe de 12.000 euros.

La convocatoria de este pleno extraordinario y la repetición de este punto, ya rechazado hace unos días, sentó mal a la oposición porque consideran que el equipo de gobierno se ha aprovechado de su mayoría en la sesión de ayer, a causa de la ausencia de algunos ediles de la oposición por motivos laborales y del portavoz de Vox, Juan Carlos Sanz, de viaje por motivos personales.

Así las cosas el portavoz del grupo Mixto, Javier Botella, avanzó incluso la posibilidad de impugnar el punto porque ni siquiera se había llegado a tratar en comisión informativa previa al pleno. Botella acusó a PP y Cs de haber llevado a cabo "una jugada sucia", traicionando la confianza de la oposición.

La edil de Vox Leocadia Benavente también acusó al gobierno local de hacer "trampas y más trampas", acusándoles incluso de "abuso de superioridad" y recordando que sobre esos puntos hoy aprobados pesa un demoledor informe de Intervención advirtiendo del envío de esa decisión al Tribunal de Cuentas.

José Luis Bueno, por parte de Adelante El Puerto, denunció "el servilismo del equipo de gobierno hacia la persona que ha dirigido el entramado de redes sociales primero del candidato Beardo y luego del alcalde", augurando que "recogerán lo que están sembrando".

Finalmente Ángel González, por parte del PSOE, insistió en denunciar las "estrategias y artimañas" del gobierno municipal. El alcalde, Germán Beardo, cerró el punto rechazando la acusación de haber hecho trampas y afirmando haber convocado el pleno dentro de los plazos que marca la ley, asegurando además que no es la primera vez que se lleva a pleno un asunto previamente rechazado.

En su alocución Beardo aprovechó para arremeter contra la expresidenta de Suvipuerto, la edil de Adelante Matilde Roselló, de quien dijo que "no se enteraba de la misa la mitad", a pesar de que Roselló no se encontraba presente en el pleno. Esto no gustó a la edil de Vox Leocadia Benavente, que salió en defensa de su compañera pidiendo al alcalde que se desdijera, cosa que no ocurrió.