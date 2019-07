El nuevo Ayuntamiento de El Puerto se pone en marcha con el Pleno de Organización

El nuevo Ayuntamiento puede comenzar a funcionar, una vez celebrado el Pleno de Organización, con el que se han fijado cuestiones de calado, como los sueldos que percibirán el alcalde Germán Beardo (47.933 euros al año) y los concejales con dedicación exclusiva (38.348 euros), todos menos Álvaro Rodríguez, que estará con dedicación parcial (19.173 euros), además de la asignación que recibirá cada uno de los seis grupos municipales (1.300 al mes por cada grupo y 130 euros por cada concejal).

En esta ocasión, la novedad es que los portavoces de los grupos cobrarán una retribución igual que la de los concejales con responsabilidad de gobierno, siendo destacable que el PP y Cs renunciaron a plantear el incremento salarial que habían propuesto inicialmente.

La sesión ha ofrecido igualmente la constitución oficial de los grupos municipales y las delegaciones del alcalde, con el nombramiento de tenientes de alcalde y miembros de la Junta de Gobierno Local.

El pleno de organización ha servido también para configurar los espacios que ocuparán en el salón de sesiones los grupos municipales de centro derecha (PP, Cs y Vox), que se ubican a la derecha del alcalde y los de izquierda (PSOE, Adelante El Puerto y Javier Botella), que estarán en la parte izquierda de la tribuna de presidencia, enfrente de la bancada conservadora. Se trata además del primer pleno que se celebra en el Ayuntamiento presidido por el nuevo alcalde Germán Beardo, y durante el mismo se ha podido comprobar el tono moderado que han mostrado la mayor parte de los seis grupos municipales, mientras Javier Botella (Unión Portuense) se perfila como el ariete más contundente dentro de la oposición.

Los asuntos plenarios relacionados con la asignación y retribuciones salieron adelante con el voto a favor del equipo de gobierno (PP y Cs), la abstención de la oposición e incluso el voto en contra del concejal de Unión Portuense (que renunciará al 25% de su asignación), ya que según explicó no debe cobrar lo mismo un portavoz que un concejal con responsabilidades de gobierno. También se opuso por excesiva a la consignación presupuestaria planteada para los grupos municipales. Por su parte, el portavoz del PP, Javier Bello, le instó a que renuncie de manera personal a su sueldo y a una parte de la asignación para su grupo.

Javier Botella justifico su voto en contra porque tiene "animadversión por la financiación pública", extremo que respaldó el portavoz de Vox, Juan Carlos Sanz, que reconoció que su partido está en contra de las subvenciones a partidos, sindicatos, pero a favor de las asignaciones propuestas "hasta que podamos evaluar las necesidades del grupo, y lo demás se devolverá". La devolución de importantes cantidades económicas de las asignaciones a los grupos municipales se realizó al final de la pasada legislatura por Ciudadanos y Levantemos.

Pero uno de los principales caballos de batalla del debate del pleno de organización fue la representación en la empresa mixta de aguas Apemsa, en cuyo consejo de administración, en la parte pública, no se ha incluido a la oposición de izquierdas. El presidente de Apemsa será Germán Beardo y la vicepresidenta Leocadia Benavente (Vox). En este sentido, el PSOE, a través de su portavoz Ángel Mª. González, planteó una enmienda transaccional para incluir en dicho Consejo a un miembro de la Plataforma 'Apemsa no se Vende', como garantía de transparencia y "para estar al tanto de lo que se cuece dentro de la empresa", lo que fue rechazado por el PP.

El portavoz del PSOE añadió que no entiende cómo Ciudadanos "no ha querido entrar en el Consejo, ya que Curro Martínez es el concejal de Mantenimiento Urbano, área íntimamente relacionada con Apemsa", acusando al portavoz de la formación naranja de hacer dejación de funciones. "Nos parece sorprende que salga Ciudadanos y entre Vox" insistió el portavoz socialista. Curro Martínez quiso aclarar por su parte que Ciudadanos "no se ha sentado con Vox para ofrecer ningún tipo de cargos".

Pese a todo, se mostró dispuesto a tender la mano durante este mandato en coalición con el PP, algo que fue reiterado posteriormente por el alcalde.

Por su parte, Alejandro Gutiérrez, portavoz de Adelante El Puerto, expresó su desacuerdo con el aumento del número de cargos de confianza en el nuevo gobierno, que van a pasar de 7 a 9, y se interesó por saber de qué partida se va a obtener el dinero para pagarles. En cuanto a Apemsa se mostró extrañado de que Vox esté fuera del gobierno municipal y sin embargo "esté dentro del Consejo de Apemsa. "Nos preguntamos por qué ¿Es una condición para que las tres fuerzas de derecha vayan en consonancia?", se cuestionó.

El pleno lo cerró la intervención del alcalde Germán Beardo que insistió en que tenderá la mano en este mandato al resto de fuerzas políticas, defendió que los portavoces de los grupos tengan un salario digno que cubra sus necesidades, para que se puedan dedicar plenamente a la actividad politica de cara a los plenos, y adelantó que se constituirán comisiones informativas para abordar asuntos de calado. "Los grandes temas de ciudad quiero que sean lo más abierto y consensuado posible". Además, adelantó el alcalde que en julio se aprobará de forma inicial el reglamento de fiscalización de los grupos municipales, que quiere consensuar con todos.

Antes del pleno se celebraron juntas generales de las empresas municipales, en las que se nombró a los nuevos consejeros, presidentes y vicepresidentes de los consejos de administración. En este sentido, se aprobó como nueva presidenta de Suvipuerto a Danuxia Enciso, concejala a su vez de Urbanismo, y de vicepresidenta María del Carmen Lara, delegada de Bienestar Social. En El Puerto Global el presidente será Javier Bello (concejal de Comunicación y Administración Electrónica) y vicepresidente David Calleja (delegado de Fiestas y Patrimonio Histórico). La presidencia de Impulsa El Puerto recaerá en Marina Peris (Promoción de Empleo) y la vicepresidencia en Álvaro Rodríguez.

Tras la celebración de las juntas generales, los concejales salieron a la puerta del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio por la última víctima de la violencia de género.

La sesión contó con la presencia del colectivo Ecologistas en Acción y de un público no muy numeroso y se desarrolló en un clima de tranquilidad.

Cabe destacar no obstante que al finalizar la sesión plenaria el concejal popular Carmelo Navarro formalizó su dimisión ante el Registro Municipal del Ayuntamiento, lo que producido diferentes reacciones.