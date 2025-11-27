Normal se incorpora a la oferta comercial de El Paseo

Normal, firma danesa especializada en productos de higiene, belleza y artículos virales de uso cotidiano, ha inaugurado su nueva tienda en el centro comercial El Paseo, ampliando así la oferta comercial del espacio.

El establecimiento, que ocupa un local de más de 400 metros cuadrados situado en la zona de moda del centro, ofrece un amplio catálogo de productos y un concepto de compra dinámico, pensado para proporcionar una experiencia atractiva y sorprendente al cliente.

La apertura ha contado con la presencia del concejal de Fiestas, Comercio y Hostelería, David Calleja, quien ha destacado la importancia de la llegada de nuevas firmas internacionales al municipio como impulso para la actividad económica, la oferta comercial y la generación de empleo.

Con esta incorporación, El Paseo refuerza su posición como centro comercial de referencia, sumándose Normal a una oferta que ya incluye marcas consolidadas como Kiabi, McDonald’s, Carrefour, Parfois, Pull&Bear, Springfield o Décimas, entre otras.