El niño que se enamoró de las croquetas de Romerijo

"My favourite place to get croquetts is Romerijo in Puerto de Santa María, Spain". De esta forma explicó Álex a sus compañeros de clase en Estados Unidos su nueva afición por las croquetas.

😍😍Comenzamos el año con la historia de Alex. Un pequeño gran fan que nos visitó desde USA y se enamoró de nuestras croquetas.Hasta tal punto que lo contó a su cole en una carta. Adorable!! Muchas gracias por tu simpatía!!! #Romerijo #ElPuerto pic.twitter.com/NUZjlCaV8R — Romerijo (@romerijo_puerto) 2 de enero de 2019

El pequeño las 'descubrió' cuando pasaba unos días de Navidad con su familia en El Puerto y visitó Romerijo. Posteriormente, las describió con todo lujo de detalles en una redacción escolar sobre sus vacaciones y justamente esta redacción fue la que se convirtió en viral, dando relieve por esas latitudes a un producto de lo más conocido en la gastronomía española.