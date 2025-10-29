Nace en El Puerto la asociación canina 'Son animales, como tú'

Un grupo de 17 personas comprometidas con la convivencia, el civismo y el bienestar animal ha constituido oficialmente la asociación canina 'Son animales, como tú', una entidad sin ánimo de lucro con sede en El Puerto de Santa María y con ámbito de actuación local y provincial.

La asociación nace con el objetivo de fomentar una convivencia armónica entre personas y perros, promoviendo la tenencia responsable, el respeto mutuo y la educación cívica como pilares de una sociedad más empática y respetuosa con los animales.

Entre sus fines principales, la entidad se propone promover una conducta y una imagen positiva de los titulares responsables de perros; fomentar la educación y socialización canina mediante talleres, actividades y campañas; sensibilizar sobre la importancia del respeto vecinal y la higiene urbana; colaborar con ayuntamientos, centros educativos y entidades locales en proyectos de convivencia y civismo; luchar por los derechos de los perros, conforme a la Ley de Protección Animal; e impulsar campañas de limpieza, civismo y uso responsable de los espacios públicos.

Desde la asociación se subraya que los titulares de perros "no son delincuentes, sino personas que cuidan y tutelan a unos seres adorables y el entorno que usan para su cuidado. Además, se reclama igualdad de trato y sentido común en la aplicación de las normas. No vemos a la policía perseguir a fumadores que arrojan colillas a la calle o desde sus coches, ni a quienes tiran basura mientras pasean o conducen. Los titulares responsables de animales merecen respeto y consideración”, recuerdan.

La mayoría de las personas que integran la asociación usan habitualmente, entre otros espacios, el parque La Arboleda Perdida, y expresan su deseo de que, si existe un proyecto de parque canino para ese lugar u otros, se escuche y se tenga en cuenta las propuestas que la asociación presentará próximamente, en aras de garantizar espacios seguros, limpios y adecuados para todos.

'Son animales, como tú” se define como "un puente entre la ciudadanía, los titulares responsables de perros y las instituciones, con la misión de construir una comunidad más limpia, cívica y solidaria, donde los animales y sus cuidadores y cuidadoras, sean vistos como parte positiva y respetuosa de la sociedad".