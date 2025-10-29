Nace en El Puerto la asociación canina 'Son animales, como tú'

La entidad llega con el objetivo de fomentar una convivencia armónica entre personas y perros

Casi 350 animales fueron adoptados en El Puerto durante el pasado año 2024

Un perro en el parque canino de Valdelagrana, en una imagen de archivo.
Un perro en el parque canino de Valdelagrana, en una imagen de archivo. / D.C.

Un grupo de 17 personas comprometidas con la convivencia, el civismo y el bienestar animal ha constituido oficialmente la asociación canina 'Son animales, como tú', una entidad sin ánimo de lucro con sede en El Puerto de Santa María y con ámbito de actuación local y provincial.

La asociación nace con el objetivo de fomentar una convivencia armónica entre personas y perros, promoviendo la tenencia responsable, el respeto mutuo y la educación cívica como pilares de una sociedad más empática y respetuosa con los animales.

Entre sus fines principales, la entidad se propone promover una conducta y una imagen positiva de los titulares responsables de perros; fomentar la educación y socialización canina mediante talleres, actividades y campañas; sensibilizar sobre la importancia del respeto vecinal y la higiene urbana; colaborar con ayuntamientos, centros educativos y entidades locales en proyectos de convivencia y civismo; luchar por los derechos de los perros, conforme a la Ley de Protección Animal; e impulsar campañas de limpieza, civismo y uso responsable de los espacios públicos.

Desde la asociación se subraya que los titulares de perros "no son delincuentes, sino personas que cuidan y tutelan a unos seres adorables y el entorno que usan para su cuidado. Además, se reclama igualdad de trato y sentido común en la aplicación de las normas. No vemos a la policía perseguir a fumadores que arrojan colillas a la calle o desde sus coches, ni a quienes tiran basura mientras pasean o conducen. Los titulares responsables de animales merecen respeto y consideración”, recuerdan.

La mayoría de las personas que integran la asociación usan habitualmente, entre otros espacios, el parque La Arboleda Perdida, y expresan su deseo de que, si existe un proyecto de parque canino para ese lugar u otros, se escuche y se tenga en cuenta las propuestas que la asociación presentará próximamente, en aras de garantizar espacios seguros, limpios y adecuados para todos.

'Son animales, como tú” se define como "un puente entre la ciudadanía, los titulares responsables de perros y las instituciones, con la misión de construir una comunidad más limpia, cívica y solidaria, donde los animales y sus cuidadores y cuidadoras, sean vistos como parte positiva y respetuosa de la sociedad".

